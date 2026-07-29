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熊本7.1強震致災 台灣民團啟動救援行動

中央社／ 台北29日電

日本熊本縣昨天發生規模7.1強震，多處傳出災情，台灣社福團體今天說，已攜手當地合作夥伴啟動第一階段震災救援行動，並率先提供1萬美元緊急救援經費投入災區。

日本熊本縣昨天發生規模7.1強震，熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7，多處傳出災情。縣府統計，目前已知3死、5命危、31人受傷；日相稍早表示，目前已知13人死亡。

基督教芥菜種會今天發布新聞稿指出，面對突如其來的災情，第一時間已攜手長期合作夥伴AAR Japan啟動第一階段震災救援行動。

基督教芥菜種會執行長李肇家指出，芥菜種會多年來與AAR Japan建立深厚的合作夥伴關係，在2024年0403花蓮地震、去年0121台南地震及花蓮光復洪災發生時，AAR Japan都在第一時間伸出援手支持災後救援與重建工作。

李肇家說，因應這次熊本震災，芥菜種會也立即連結AAR Japan，共同啟動第一階段震災救援行動，並先行緊急支持1萬美元（約新台幣32.4萬元），盼透過台灣社會的愛心支持，陪伴受災民眾度過最困難的時刻，也讓跨越國界的關懷成為災後恢復的重要力量。

芥菜種會全球救助處處長吳秉翰表示，第一階段救援將依災區需求，優先投入災後緊急民生物資、行動熱食餐車、受災民眾心理支持，以及長者、兒童、身心障礙者等弱勢及特殊族群關懷，同時支援避難安置所生活服務。

基督教芥菜種會也說，已經正式啟動「日本熊本7.1強震救援」專案，邀請社會大眾共同支持，陪伴受災家庭度過災後挑戰。

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