熊本7.1強震致災 台灣民團啟動救援行動

2026年的熊本地震是日本自2024年能登地震以來再度發生震度7級以上地震，也是熊本自2016年的熊本大地震以來再度發生震度7級的強震。本次震央位置鄰近2016年熊本地震的範圍，有可能是相同的斷層（日奈久斷層與布田川斷層）引發的地震，而10年前的熊本大地震曾在3天內兩度發生震度7級以上的地震，也讓不少災民餘悸猶存。

2026-07-29 12:06