熊本震災多人死傷…助姐妹市過難關 賴瑞隆宣布捐1個月薪水

日本熊本昨（28）日發生規模7.1強震，目前已有多人死傷，民進黨立法委員賴瑞隆今（29）日率先捐出一個月薪水，同黨立委邱議瑩、許智傑、李昆澤也參與響應，盼為災區盡一份心力，並向受災民眾表達最深切的關懷與慰問。

賴瑞隆表示，高雄是一座與世界緊密連結的城市，面對國際友人遭逢災難，更應以實際行動展現跨越國界的情誼與責任，也發揮「高雄 Can Help」的精神。

賴瑞隆說，他第一時間與高雄市長陳其邁保持聯繫，市府搜救隊已完成整備待命，將視日方需求及中央統一調度，隨時準備投入國際救援工作，以具體行動落實「高雄Can Help」的精神。同時，他也即時向外事單位了解，目前並無台灣人傷亡。

賴瑞隆表示，看到熊本震災造成傷亡與災損，高雄與熊本擁有深厚的姐妹城市情誼。2013年高雄市與熊本簽署友好交流協定以來，雙方交流互動密切，建立長久而穩固的友誼。

賴瑞隆表示，天災無情，台日有愛，這次捐出一個月薪水只是拋磚引玉，希望集結更多善意與力量，協助熊本早日完成重建。