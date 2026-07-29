快訊

10年前熊本地震的教訓：1周內嚴防中暑與餘震

魔鬼的誘惑：科學家為了高薪 親手餵養取代自己的AI

遇熊本強震！無印良品店員現拆枕頭保護顧客 台遊客：太佩服

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本震災多人死傷…助姐妹市過難關 賴瑞隆宣布捐1個月薪水

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨立委賴瑞隆宣布捐一個月薪水助熊本賑災。圖／賴瑞隆團隊提供
民進黨立委賴瑞隆宣布捐一個月薪水助熊本賑災。圖／賴瑞隆團隊提供

日本熊本昨（28）日發生規模7.1強震，目前已有多人死傷，民進黨立法委員賴瑞隆今（29）日率先捐出一個月薪水，同黨立委邱議瑩、許智傑、李昆澤也參與響應，盼為災區盡一份心力，並向受災民眾表達最深切的關懷與慰問。

賴瑞隆表示，高雄是一座與世界緊密連結的城市，面對國際友人遭逢災難，更應以實際行動展現跨越國界的情誼與責任，也發揮「高雄 Can Help」的精神。

賴瑞隆說，他第一時間與高雄市長陳其邁保持聯繫，市府搜救隊已完成整備待命，將視日方需求及中央統一調度，隨時準備投入國際救援工作，以具體行動落實「高雄Can Help」的精神。同時，他也即時向外事單位了解，目前並無台灣人傷亡。

賴瑞隆表示，看到熊本震災造成傷亡與災損，高雄與熊本擁有深厚的姐妹城市情誼。2013年高雄市與熊本簽署友好交流協定以來，雙方交流互動密切，建立長久而穩固的友誼。

賴瑞隆表示，天災無情，台日有愛，這次捐出一個月薪水只是拋磚引玉，希望集結更多善意與力量，協助熊本早日完成重建。

熊本 賴瑞隆 李昆澤 強震 熊本地震 日本

延伸閱讀

熊本7.1強震 黃偉哲：感念日本援助 台南願盡全力協助

影／熊本7.1強震 陳其邁：已慰問、必要時支援救災及重建

熊本規模7.1地震...國民黨團表慰問 籲政院要求駐日代表處掌握國人狀況

日本熊本強震 陳其邁昨天剛與姊妺市視訊、急致電表達關心

相關新聞

熊本強震高架橋錯位但沒垮！30年前阪神大地震慘痛教訓救命

NHK報導，日本熊本縣發生規模7.1強震後，八代市九州自動車道高架橋面出現明顯錯位，空拍畫面乍看宛如瀕臨崩塌，卻有日本網友驚呼「太厲害了，完全按照設計方式損壞」。這套容許橋梁位移、但防止整段墜落的耐震設計，正是日本吸取1995年阪神大地震慘痛教訓後強化的成果；當年阪神高速公路整段側倒、砸落國道的震撼照片，至今仍令人怵目驚心。

熊本強震13死36輕重傷！高市：「與時間賽跑」展開救援

日本28日發生「令和8年熊本地震」，首相高市早苗29日證實，包括與災害關聯性仍待調查的個案，死亡人數增至13人。官房長官木原稔則在記者會上說明，另有7人重傷、29人輕傷。

熊本7.1強震是「前菜」？恐由10年前斷裂斷層位移引起 不排除更強主震

讀賣新聞報導，日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，宇城市與冰川町測得最高震度7，是當地相隔10年再度出現如此劇烈的搖晃。震央位於2016年熊本地震相關的日奈久斷層帶附近，專家推測，可能是當年未完全破裂的斷層部分再次錯動所致。

熊本強震後還能去旅遊？網提醒10年前殷鑑 兩保險不賠

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震。日本氣象廳警告，未來一周仍須留意可能發生最大震度7等級的強烈餘震，甚至不排除此次地震僅為前震，引發不少原定近期赴日旅遊的民眾猶豫是否應取消行程。

影／熊本7.1強震 陳其邁：已慰問、必要時支援救災及重建

日本熊本縣昨發生芮氏規模7.1大地震，與熊本締結共同友好城市的高雄，發起捐一個月薪賑災，立委賴瑞隆、邱議瑩響應；此外，市長陳其邁今天受訪說，已向熊本表達慰問，若有需要，將派特搜隊及提供救災重建協助。

熊本大地震…縣知事地震前剛搭上回日本飛機 盧秀燕：台中隨時支援

日本熊本縣昨天發生芮氏規模7.1大地震，造成多人傷亡和大量損失，震驚全球。熊本縣知事木村敬昨天上午還在訪問台中市，台中市長盧秀燕今天表示，台灣和台中都與熊本關係密切，日本唯一一座台積電就在熊本，台中市已經做好準備，如果熊本有需要，可以立刻出動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。