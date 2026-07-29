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影／熊本7.1強震 陳其邁：已慰問、必要時支援救災及重建

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
日本熊本縣發生強震，與高雄市是友好城市，市長陳其邁表示已向熊本知事及市長表達慰問。記者郭韋綺／攝影
日本熊本縣發生強震，與高雄市是友好城市，市長陳其邁表示已向熊本知事及市長表達慰問。記者郭韋綺／攝影

日本熊本縣昨發生芮氏規模7.1大地震，與熊本締結共同友好城市的高雄，發起捐一個月薪賑災，立委賴瑞隆、邱議瑩響應；此外，市長陳其邁今天受訪說，已向熊本表達慰問，若有需要，將派特搜隊及提供救災重建協助。

陳其邁表示，前天才與熊本縣知事木村敬及熊本市長大西一史視訊交流，了解雙方合作情形，未料隔天熊本即發生強震。高雄市政府第一時間已主動聯繫木村知事及大西市長，了解初步災情，並表達慰問之意。

陳其邁指出，地震後仍可能發生餘震及延遲性災害，市府將持續關注災情發展，若熊本方面有需要，高雄市願立即支援，包括派遣高雄市特種搜救隊及提供其他救災、重建資源，全力協助姊妹城市度過災害。

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