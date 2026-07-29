聽新聞
0:00 / 0:00
影／熊本7.1強震 陳其邁：已慰問、必要時支援救災及重建
日本熊本縣昨發生芮氏規模7.1大地震，與熊本締結共同友好城市的高雄，發起捐一個月薪賑災，立委賴瑞隆、邱議瑩響應；此外，市長陳其邁今天受訪說，已向熊本表達慰問，若有需要，將派特搜隊及提供救災重建協助。
陳其邁表示，前天才與熊本縣知事木村敬及熊本市長大西一史視訊交流，了解雙方合作情形，未料隔天熊本即發生強震。高雄市政府第一時間已主動聯繫木村知事及大西市長，了解初步災情，並表達慰問之意。
陳其邁指出，地震後仍可能發生餘震及延遲性災害，市府將持續關注災情發展，若熊本方面有需要，高雄市願立即支援，包括派遣高雄市特種搜救隊及提供其他救災、重建資源，全力協助姊妹城市度過災害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。