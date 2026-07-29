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熊本7.1強震…他困飯店14樓躺床笑出來 網：充滿台灣人的豁達

聯合新聞網／ 綜合報導
日本發生規模7.1的「令和8年熊本地震」，圖為八代市一名男子29日看著倒塌的鳥居。路透
日本發生規模7.1的「令和8年熊本地震」，圖為八代市一名男子29日看著倒塌的鳥居。路透

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，宇城市與冰川町觀測到最高震度7，多處傳出災情。一名在當地旅遊的台灣民眾分享，地震發生時，正好身處在日航飯店14樓，當下「超級晃」。由於想跑也跑不了，只能待在房間裡無奈苦笑，自認遇到了此生最大的地震。

從原PO在Threads分享的影片可以看到，地震發生當下正躺在飯店床上休息，面對突如其來的劇烈晃動，原本想往外跑，但礙於在14樓也很難逃生，索性留在房內房間等待搖晃停止，也表示當下真的「超可怕的」。原PO也分享街道上招牌倒塌、玻璃碎裂的照片，堪稱這是「此生遇過最大的地震」。

貼文一出，不少網友聽到原PO和友人的笑聲，紛紛留言「可以笑得出來，肯定是台灣人」、「這笑聲，充滿台灣人的冷靜與豁達」、「躺在床上的一定都是台灣人」、「人在無語的時候會笑出來」、「會被7級地震震到笑的只有台灣人吧」。有網友突破盲點笑稱，「小震不用跑，大震跑不了」、「無法出建築物只能躲好」、「日本人：躲好；台灣人：哇靠好大好可怕（待在原地）」、「這笑聲以為在坐海盜船」。

最新統計熊本地震罹難者已增加到13人。其中，6月才完成翻新並重新開幕的「永旺夢樂城熊本」，本來是要紀念當地走過10年前的「平成28年熊本地震」，卻在28日震後爆炸中化為瓦礫。讀賣新聞報導，震央位於2016年熊本地震相關的日奈久斷層帶附近，專家可能是當年未完全破裂的斷層部分再次錯動所致，未來幾天不排除再度出現同等程度，甚至規模更大的地震。

台灣民眾前往日本的旅遊頻率逐年提高，若在日本遇到地震等天災該怎麼辦呢？日本政府觀光局特地推出防災資訊APP 「Safety tips 」供旅客下載 ，該APP可推播當地警戒資訊，像是地震速報、海嘯警報與其他日本國內氣象警報等警戒，並支援包含繁體中文在內的多國語言。除了警戒資訊，旅客也能看到相關避難訊息介紹，像是如何疏散、避難警示等流程圖表，讓遊客隨時獲取最新的天災資訊和避難訊息。

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