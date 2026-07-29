快訊

上海團遭禁陸委會稱沒申請 林奕華：送公文被告知「不讓他們進台灣」

十指緊扣！「微風女神」郭源元與同性網紅Yin甜蜜放閃 經紀人回應了

不是只有多動腦！醫推薦6個護腦習慣：睡7小時、重訓都上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

影／熊本強震當下好市多貨架商品狂掉 永旺商場震後畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本28日發生「令和8年熊本地震」，總務省消防廳29日公布受災嚴重的「永旺夢樂城熊本」內部影像。圖／ 截自 X / FDMA_JAPAN
日本28日發生「令和8年熊本地震」，總務省消防廳29日公布受災嚴重的「永旺夢樂城熊本」內部影像。圖／ 截自 X / FDMA_JAPAN

日本28日發生「令和8年熊本地震」，首相高市早苗29日證實，罹難人數增至13人。其中，熊本縣嘉島町購物中心「永旺夢樂城熊本」在震後爆炸中被毀。日本總務省消防廳公布「永旺夢樂城熊本」災後內部影像，也有網友在X貼出地震發生當下的好市多熊本店內部畫面。

一名受輕傷的X用戶表示，地震發生時，店內堆疊的商品紛紛掉落，停車場也塌陷。許多人遭商品壓住或被掉落物砸傷，這名網友和身旁幾人合力救出附近一名受困者，隨後依照疏散指示離開現場。

另一名X用戶則表示，好市多的商品架堆得很高，讓他再次深刻感受到地震的可怕，並衷心祈願熊本民眾平安無事。還有一名X用戶指出，真的希望好市多設計店內空間時，能把地震納入考量，「這樣真的會死人」。

在「永旺夢樂城熊本」現場採訪的讀賣電視台記者表示，建築物牆壁剝落、內部結構外露，許多瓦礫甚至飛到50多公尺外的河畔道路，足見當時爆炸的猛烈程度。根據他掌握的消息，截至目前已有2人死亡，另有1人被發現時處於心肺停止狀態。

記者同時指出，由於建築物內仍有人受困，預計自衛隊與警消將以建築物內傳出反應的地點為中心，繼續拚命搜索。此外，警方封鎖範圍相當廣，媒體也只能在距離現場較遠處採訪。目前在距離現場約100公尺處沒有聞到任何異味。附近居民的生活則未完全停擺，國道等道路出乎意料地仍正常通行，號誌也還亮著。

他還表示，乍看之下似乎沒有太多立即可見的災情，但當地居民都曾經歷10年前的地震，加油站已出現準備提前加油的車潮，研判當地居民正逐漸陷入混亂。

熊本 好市多 熊本地震 強震 日本

延伸閱讀

影／熊本強震後災情擴大！永旺商場爆炸釀2死 紙廠多人安危不明

熊本強震後永旺商場坍塌 行車紀錄器拍下爆炸瞬間

熊本強震永旺夢樂城爆炸坍塌 研判可能多人死亡、救援持續

餘震不斷…熊本7.1強震商場爆炸塌 恐多人死亡

相關新聞

熊本7.1強震是「前菜」？恐由10年前斷裂斷層位移引起 不排除更強主震

讀賣新聞報導，日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，宇城市與冰川町測得最高震度7，是當地相隔10年再度出現如此劇烈的搖晃。震央位於2016年熊本地震相關的日奈久斷層帶附近，專家推測，可能是當年未完全破裂的斷層部分再次錯動所致。

熊本大地震…縣知事地震前剛搭上回日本飛機 盧秀燕：台中隨時支援

日本熊本縣昨天發生芮氏規模7.1大地震，造成多人傷亡和大量損失，震驚全球。熊本縣知事木村敬昨天上午還在訪問台中市，台中市長盧秀燕今天表示，台灣和台中都與熊本關係密切，日本唯一一座台積電就在熊本，台中市已經做好準備，如果熊本有需要，可以立刻出動。

熊本強震後出現地殼變動 八代市移動84公分

日本熊本縣昨天發生規模7.1強震，熊本縣測得最強震度7，當地多處也觀測到震度6不等的劇烈搖晃。根據日本官方初步觀測，八代...

熊本強震台灣搜救隊整備好 劉世芳：日方有需求四小時可出發

日本熊本發生7.1強震，最大震度7級，內政部長劉世芳上午表示，台灣搜救隊完全按照規模整備，如果有需求的話，四個小時內可以出發。

台灣在宅醫療名醫余尚儒遇熊本強震 讚日本面對震災冷靜有序

日本熊本昨天發生芮氏規模7.1強震，災情陸續傳出，引起國際關注。在日本學習偏鄉離島醫療台灣在宅醫療協會榮譽理事長、台東都蘭診所所長余尚儒，第一時間向親友報平安，表示與家人在島根縣，距震央很遠，當地1級震度，沒感受搖晃，全家人都平安。

熊本7.1強震！通訊受阻別慌 「00000JAPAN」免費災難Wi-Fi報平安

日本熊本7月28日發生規模7.1強震，截至28日晚間10時為止，已有2人心肺停止，另有19人下落不明。若有位於熊本的旅日台人，出現手機訊號不穩、甚至斷訊的情況，可利用名稱為「00000JAPAN」的Wi-Fi網路與外界聯絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。