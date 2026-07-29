熊本強震後還能去旅遊？網提醒10年前殷鑑 兩保險不賠

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震。日本氣象廳警告，未來一周仍須留意可能發生最大震度7等級的強烈餘震，甚至不排除此次地震僅為前震，引發不少原定近期赴日旅遊的民眾猶豫是否應取消行程。

有網友在Threads發文表示，原訂8月1日前往熊本旅遊，因突如其來的大地震陷入兩難，詢問如果不去的話，機票、住宿及旅平險會賠嗎？貼文也引來不少即將赴九州旅遊的旅客討論。

留言區中，不少人坦言已開始調整行程。有旅客表示9月底的熊本行程已安排完成，正考慮是否改往其他地區，有人則詢問下周飛往福岡是否仍安全；也有原訂7月31日出發的旅客已決定取消所有行程。

有網友解釋，包括旅遊平安險及旅遊不便險通常須完成旅程，若旅客尚未出發，且事故發生地並非台灣，旅平險及不便險通常不會因此啟動理賠，因此旅客現階段先以「不去」做準備，也應優先與航空公司、訂房平台或飯店聯繫，確認是否能提供免費退票、延期或取消住宿等彈性措施。

也有人指出，因熊本當地交通一度中斷，「在熊本的旅客都想飛回來，建議還是先不要去比較好」，有網友主動聯繫飯店後獲得免費取消住宿的回覆，認為即使需要支付取消費，也會以安全為優先。

還有人提醒原po注意餘震，建議近日勿前往熊本，因2016年4月14日熊本在發生規模6.5的地震後，16日又再發生規模7.3的強震，不可不慎。

根據日本氣象廳指出，此次地震震央位於2016年熊本地震相關的日奈久斷層帶附近，屬陸域斷層水平錯動的「走向滑移型」地震。專家分析，可能是2016年未完全破裂的斷層再次活動所致，而日奈久與布田川兩條活斷層彼此相近，仍須留意後續可能出現更大規模地震。

航空公司方面，因應熊本震災，中華航空宣布，凡持2026年8月5日前（含）往返熊本機票的旅客，可免手續費改訂14天內福岡或鹿兒島航班，或辦理退票。同時提供免費載運賑災物資至8月底，協助災區重建。

此外，國籍航空29日往返熊本航班已陸續恢復正常。華航表示，桃園、高雄往返熊本航班皆正常營運，並加開福岡返桃園班機協助受地震影響旅客返台，星宇航空也加開熊本返台航班，台灣虎航延後起飛的熊本兩班航班仍有空位，長榮航空的福岡航線則維持正常。