熊本7.1強震 黃偉哲：感念日本援助 台南願盡全力協助

日本熊本市昨天發生芮氏規模7.1強震，台南市長黃偉哲第一時間透過管道向熊本縣及友誼市宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）表達慰問，祈願災區民眾平安、災情降至最低；適逢台南市消防局特搜隊本月擔任消防署國際人道救援輪值隊伍，也已迅速完成整備待命，只要中央下達指令，即可立即赴日支援救災。

黃偉哲昨第一時間在臉書發文表示「天佑熊本，願一切平安」，提醒目前在熊本地區的台灣民眾提高警覺，注意自身安全，如有需要可向駐福岡辦事處等單位尋求協助。他並表示，市府已向去年與台南締結友好交流協定的宇城地域表達關心，若有台南能協助之處，一定全力支援。

黃偉哲今天在台南市議會定期會開議前受訪表示，熊本歷經2016年大地震後，時隔10年再度遭逢強震，且不排除後續仍有餘震發生，台南市政府持續密切關注災情發展，也向所有受災民眾表達最深切的關懷與慰問。

黃偉哲表示，台南與熊本交流密切，除了台南市與熊本縣宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）締結友誼市外，東區與菊池市、安南區與甲佐町也分別簽署友好交流協定，雙方長期維持密切互動，建立深厚情誼。基於台日友好關係，台南市對熊本此次震災高度關心，並已第一時間向友誼城市表達慰問，祈願災區民眾平安、災情降至最低。

黃偉哲指出，台南曾歷經0206美濃地震及楠西地震等重大災害，日本各界都曾踴躍捐款、捐助物資並表達關懷，患難相助的情誼讓台南銘記在心。因此，熊本此次發生強震，台南也希望在第一時間伸出援手，回報日本長年來的支持。

他表示，市府消防局特搜隊已完成整備待命，只要日方提出支援需求，或中央消防署下達國際救援派遣指令，特搜隊將立即集結出發，投入第一線救援工作，全力協助災區搜救任務。

黃偉哲說，衷心希望熊本災情不要持續擴大，受災民眾生活能儘速恢復正常，受損公共設施及各項建設早日完成修復，重建工作順利展開。只要台南有能力協助的地方，市府一定義不容辭，無論是救援、物資或後續重建，都願與熊本攜手度過難關。