整理包／熊本強震日旅注意！航班、交通、避難資訊一次掌握
日本熊本7月28日發生規模7.1強震，當地陸續傳出人員傷亡、道路受損及鐵路停駛等災情，也有部分台灣旅客行程受到影響。人在熊本或近期準備前往九州的民眾，可先掌握災害免費Wi-Fi、避難所位置、鐵公路與機場最新狀況，以及台灣航空公司航班調整與外交部緊急聯絡方式，方便即時查詢資訊、調整行程並向親友報平安。
（資料整理時間：2026年7月29日上午。避難所、道路及航班狀況可能隨餘震或災情調整，出發前仍應再次確認官方即時公告。）
一、緊急通訊：無需密碼的免費Wi-Fi
熊本縣目前已啟用災害用免費Wi-Fi「00000JAPAN」，讀作「Five Zero Japan」。只要開啟手機、平板或電腦的Wi-Fi功能，在網路清單中選擇「00000JAPAN」，不需輸入密碼、進行身分驗證，也不受原本使用的電信公司限制，即可用來傳送訊息、寄送電子郵件、向親友報平安或查詢避難及交通資訊。
不過，「00000JAPAN」屬於未加密的公開網路，使用時應避免登入網路銀行、輸入信用卡資料、帳號或密碼；若必須處理敏感資訊，建議使用HTTPS網站或自行開啟VPN。此外，這項服務僅能在參與業者的公共Wi-Fi熱點附近使用，並非所有地點都能收到訊號。
二、熊本市避難所
點擊下方卡片查詢熊本市最近的開放避難所與即時避難資訊。
三、交通狀況
九州高速巴士：部分路線可能臨時停駛
九州各地高速巴士的路線、時刻表及訂位資訊，可透過「＠バスで」網站查詢，涵蓋熊本市區、阿蘇、熊本機場及九州其他主要城市。地震期間班次可能臨時停駛、改道或延誤，查到班次後仍應再次查看各巴士公司的最新公告。
JR九州：熊本以南新幹線全天停駛
截至日本時間7月29日上午8時，九州新幹線博多至熊本區間自首班車起暫停行駛並進行安全檢查；熊本至鹿兒島中央區間則預計全天停駛。
一般鐵路方面，鹿兒島本線荒尾至八代、豐肥本線熊本至豐後竹田、三角線宇土至三角暫停行駛；鳥栖至荒尾及豐後竹田至大分區間減少班次。
「九州橫斷特急」熊本至大分、別府，「阿蘇男孩！」熊本至宮地，以及「A列車去吧」熊本至三角等特急列車停駛。受地震影響，公告以外的區間也可能發生列車延誤或臨時停駛。
另外，JR九州宣布，宇土站、三角站、八代站、新水俣站及出水站於7月29日臨時停止售票、窗口等站務服務；列車是否停靠及行駛，仍須另行查看運行資訊。
高速公路：熊本以南多個路段封閉
截至7月29日上午11時，以下路段仍為雙向封閉：
九州自動車道：益城熊本機場交流道至蝦野交流道
南九州自動車道：八代系統交流道至日奈久交流道
九州中央自動車道：嘉島系統交流道至益城收費站
九州自動車道植木交流道至益城熊本機場交流道，已於7月29日凌晨0時42分解除封閉。NEXCO西日本表示，部分受災路段仍須進行安全檢查及修復，恢復通行可能需要時間；準備開車前，應以「iHighway」及日本道路交通情報中心JARTIC的即時路況為準。
四、阿蘇熊本機場狀況
機場恢復運作，部分航班仍可能取消。
阿蘇熊本機場表示，7月29日原則上恢復正常運作，但部分航班仍可能取消或調整，旅客前往機場前應查看航空公司官網或即時航班資訊，不要只依照原訂行程前往。
機場聯外交通
截至7月29日上午9時30分，熊本市區前往機場的機場巴士首班車正常行駛，第2班及第3班取消，後續班次恢復正常；由機場前往熊本市區的班次自首班車起正常行駛。
往返高千穗、大分、阿蘇、山鹿、天草及高森等地的部分長途巴士停駛；機場接駁車「Airport Liner」、益城及西原機場接駁車與計程車維持正常運行。往返八代的「Super Banpeiyu」巴士仍在確認狀況，機場方面當時尚未確認有班車抵達。
五、台灣往返熊本航班
中華航空
中華航空7月29日的CI394、CI395桃園往返熊本，以及CI198、CI199高雄往返熊本航班正常營運；另加開CI2129福岡飛往桃園航班，使用A330客機協助疏運滯留旅客。
持有中華航空2026年8月5日前、含8月5日往返熊本機票的旅客，可申請改搭原航班日期前後14天內的福岡或鹿兒島航班，或辦理退票，免收相關手續費；須洽原開票旅行社、中華航空客服中心或各地分公司處理。
星宇航空
星宇航空7月29日熊本航線正常營運，並緊急增派JX1847熊本飛往台北加班機，協助疏運受地震影響的旅客。
持有星宇航空2026年8月5日前、含8月5日往返熊本機票的旅客，可申請改至福岡航線，或改搭原航班日期前後14天內的熊本航班；如需取消機票，也可免收手續費，須洽原開票旅行社或星宇航空客服中心辦理。
台灣虎航
台灣虎航IT794台南飛往熊本、IT767熊本飛往高雄航班，由7月28日延後至7月29日起飛。7月29日上午的航空資訊指出，相關航班當時仍有空位，但座位及起飛時間可能隨時變動，旅客應直接透過台灣虎航即時航班頁面確認。
六、外交部與駐日單位緊急協助
駐福岡辦事處24小時急難救助電話
日本境內撥打：090-1922-9740
辦公室電話：092-734-2810
上述急難救助專線僅供旅外國人遭遇人身安全、重大事故或其他緊急事件時使用。
外交部旅外國人緊急服務專線
海外撥打：+886-800-085-095
在日本也可使用以下全球免付費方式撥打：
KDDI：001-010-800-0885-0885
NTT：0033-010-800-0885-0885
SoftBank：0061-010-800-0885-0885
使用日本當地申請的行動電話或市內電話可免費撥打；部分電信門號可從「010」開始撥號，但日本公用電話無法使用這項全球免付費服務。
七、旅客注意事項
準備移動前，應同時確認避難所、JR、巴士、高速公路及航空公司的最新公告，不要只依賴先前截圖或社群貼文。手機應盡量保持充足電量，並準備行動電源、飲用水、證件及必要藥品；若身處建築物受損、道路中斷或通訊不穩地區，應優先依照日本警方、消防、地方政府及現場人員指示行動。
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