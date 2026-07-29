整理包／熊本強震日旅注意！航班、交通、避難資訊一次掌握

日本熊本7月28日發生規模7.1強震，當地陸續傳出人員傷亡、道路受損及鐵路停駛等災情，也有部分台灣旅客行程受到影響。人在熊本或近期準備前往九州的民眾，可先掌握災害免費Wi-Fi、避難所位置、鐵公路與機場最新狀況，以及台灣航空公司航班調整與外交部緊急聯絡方式，方便即時查詢資訊、調整行程並向親友報平安。

（資料整理時間：2026年7月29日上午。避難所、道路及航班狀況可能隨餘震或災情調整，出發前仍應再次確認官方即時公告。）

文章目錄 一、緊急通訊：無需密碼的免費Wi-Fi

二、熊本市避難所



四、阿蘇熊本機場狀況

五、台灣往返熊本航班

六、外交部與駐日單位緊急協助

七、旅客注意事項

一、緊急通訊：無需密碼的免費Wi-Fi

電視螢幕上播放日本南部熊本縣發生初步震級為7.1級地震後的受災情形。 路透

熊本縣目前已啟用災害用免費Wi-Fi「00000JAPAN」，讀作「Five Zero Japan」。只要開啟手機、平板或電腦的Wi-Fi功能，在網路清單中選擇「00000JAPAN」，不需輸入密碼、進行身分驗證，也不受原本使用的電信公司限制，即可用來傳送訊息、寄送電子郵件、向親友報平安或查詢避難及交通資訊。

不過，「00000JAPAN」屬於未加密的公開網路，使用時應避免登入網路銀行、輸入信用卡資料、帳號或密碼；若必須處理敏感資訊，建議使用HTTPS網站或自行開啟VPN。此外，這項服務僅能在參與業者的公共Wi-Fi熱點附近使用，並非所有地點都能收到訊號。