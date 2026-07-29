熊本強震台灣搜救隊整備好 劉世芳：日方有需求四小時可出發

日本熊本發生7.1強震，最大震度7級，內政部長劉世芳上午表示，台灣搜救隊完全按照規模整備，如果有需求的話，四個小時內可以出發。

劉世芳上午到立法院內政委員會備詢，她說，熊本地震後續還有其他餘震，甚至是更大規模，內政部得知訊息後，消防署已有準備，昨晚開始有待命團隊，包括台南、新竹、嘉義，甚至是高雄。

劉世芳表示，高雄雖不是輪值的特搜隊，但因為高雄是熊本姊妹市，高雄市長陳其邁要求搜救隊要準備。台灣的搜救隊完全按照規模整備，如果有需求的話，四個小時內可以出發。

特搜隊出發時間是否與外交部有關，劉世芳說，不是這樣，我們有對口單位，只要日方提出請求就會啟動。