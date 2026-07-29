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相隔10年！2016 vs 2026熊本地震 發生時間、規模與傷亡比較

聯合新聞網／ 綜合整理
比較2016VS.2026熊本大地震。圖／AI生成
比較2016VS.2026熊本大地震。圖／AI生成

日本熊本縣相隔10年再度遭遇震度7強震。日本時間2026年7月28日下午4時27分，熊本縣熊本地方發生規模7.1地震，震源深度16公里，宇城市、冰川町觀測到日本氣象廳震度7。日本氣象廳其後將這起地震命名為「令和8年熊本地震」，並對有明海、八代海發布海嘯注意報。

這場地震讓人聯想到2016年熊本地震，但兩者的發展型態並不完全相同。2016年4月14日晚間9時26分，熊本地方先發生規模6.5、深度11公里的地震，益城町震度7；約28小時後，4月16日凌晨1時25分又發生規模7.3、深度12公里的更強地震，益城町、西原村再次測得震度7。這也是日本有觀測紀錄以來，首次在同一場地震災害中兩度測得震度7。

兩次都是內陸淺層地震 斷層判定仍有差異

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，震央位於2016年熊本地震相關的日奈久斷層帶附近。圖／AI協作
日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，震央位於2016年熊本地震相關的日奈久斷層帶附近。圖／AI協作

從形成原因來看，兩次熊本地震都屬於發生在陸地地殼淺處的「橫向滑動斷層型地震」，也就是斷層兩側的岩層承受壓力後，沿水平方向錯動並釋放能量。

2016年的一連串地震，已確認與布田川斷層帶、日奈久斷層帶部分區段活動有關，地表出現約30公里長的斷層錯動及裂縫。至於2026年地震，日本氣象廳初步判定為東北東至西南西方向受壓的橫向滑動型地震，震央附近同樣分布布田川、日奈久斷層帶；不過究竟是哪個區段破裂、是否與2016年的破裂區域直接相連，仍待後續地震觀測及地殼變動資料確認。

2016規模較大 兩場都出現最高震度7

若比較地震規模，2016年主震為規模7.3，略大於2026年的規模7.1；但兩場地震都在熊本縣測得最高震度7。地震「規模」代表震源釋放的能量，「震度」則是各地實際感受到的搖晃程度，因此即使規模不同，只要震源較淺、震央靠近人口密集區，仍可能出現同樣強烈的震度7搖晃。

2016年的破壞規模已經有完整統計。日本全國共有278人死亡，其中包括震後避難生活、身體惡化等災害相關死亡；熊本縣死亡275人、重輕傷2,739人。熊本縣共有19萬8,385棟住宅受損，包括8,657棟全毀，避難人數最高達18萬3,882人。阿蘇大橋崩塌、熊本城石牆大面積倒塌，公路、鐵路及水電等維生系統也受到嚴重衝擊。

日本熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」28日在地震後發生爆炸，建築物2樓部分坍塌，多人受困。 美聯社
日本熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」28日在地震後發生爆炸，建築物2樓部分坍塌，多人受困。 美聯社

2026災情仍在清查　工廠、商場有人受困

2026年地震截至29日早上統計有13人罹難。引述熊本縣警方資訊指出，八代市一棟倒塌住宅內發現1名民眾，送醫後不治；日本製紙八代工廠有11人受困，其中2人獲救時呈心肺停止，另有9人安危不明；永旺夢樂城熊本有4人獲救，其中3人中度受傷、1人輕傷，另有10人安危不明。

熊本縣共有36個市町村開設466處避難所，至28日晚間10時已有2,180戶、4,744人避難。多地發生停電、斷水、火災及建築物損壞，九州新幹線一度停駛，熊本機場也曾暫時關閉跑道；截至29日上午6時，包括熊本在內的3個縣合計約8萬4,000戶停水。由於部分地區通訊及道路受阻，住宅損壞、傷者及失聯人數尚無法完整統計。

2016年地震最重要的教訓，是最先發生的規模6.5地震後，約28小時又出現規模更大的7.3地震。日本氣象廳因此提醒，2026年地震發生後約一週內，仍須注意再次出現最大震度7程度的強烈地震，尤其最初2至3天風險較高。現階段不能僅以第一天的傷亡數字，判斷2026年地震一定比2016年輕微。

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