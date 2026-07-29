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遇熊本強震！無印良品店員現拆枕頭保護顧客 台遊客：太佩服

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣遊客曝光熊本地震當下，無印良品店員發放枕頭冷靜引導避難。圖／擷自yu_tsen.0425 Threads
台灣遊客曝光熊本地震當下，無印良品店員發放枕頭冷靜引導避難。圖／擷自yu_tsen.0425 Threads

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，當地民眾與旅客感受到劇烈搖晃。一名正在熊本旅遊的台灣網友分享，地震發生當下正好在無印良品（MUJI）購物，親身經歷店家冷靜有序的防災應變流程，直呼「很佩服日本人防震的處事能力」。

該名網友在Threads發文表示，地震發生時，自己正在熊本一間無印良品店內逛街，所幸最後所有人都平安無事。令她印象深刻的是店員面對突發狀況時的專業與冷靜，第一時間持續關心顧客狀況，並立即啟動防災措施，先將店內民眾集中安置到安全區域。

從她分享的影片及照片可見，店員當下立即發放店內販售的枕頭，讓民眾抱在頭部上方作為臨時防護，所有人則依照指示蹲低避難，等待搖晃停止。待地震稍微平息後，店員再引導所有顧客經由安全樓梯疏散離開建築物，整個過程秩序井然。

根據影片，可聽見店員的現場廣播內容：「接下來我們要為各位進行引導，因此如果您準備離開、要到店外的話，現在就可以先出去。接下來我們會開始進行引導，所以如果有想盡快離開店內的客人，麻煩請到這邊排隊。至於想繼續留在店內的客人，就請留在原地即可。」整段廣播語氣相當客氣、禮貌，也展現日本服務業在緊急狀況下維持冷靜與秩序的應變方式。

貼文曝光後，引發不少網友留言表示：「就地取材發枕頭保護頭部很好的想法耶」、「發枕頭！好讚的企業，買爆！」、「如果是在台灣 這樣的店會被買爆！太有愛了！」、「以後去日本支持無印良品」。也有人認為此番應變機制正是日本人的紮實演練成果，「日本平常都有做緊急訓練」、「他們真的訓練有素，大家都要平安喔」、「日本人平日的訓練真的很紮實，才會有這麼快的反應」、「高素質的日本人」。

熊本地震 熊本 強震 日本 無印良品

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