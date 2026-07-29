台灣在宅醫療名醫余尚儒遇熊本強震 讚日本面對震災冷靜有序

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聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日本熊本昨天發生芮氏規模7.1強震，災情陸續傳出，在日本學習偏鄉離島醫療台灣在宅醫療協會榮譽理事長、台東都蘭診所所長余尚儒（右），第一時間向親友報平安，表示與家人在島根縣，距震央很遠，當地1級震度，沒感受搖晃，全家人都平安。圖／余尚儒提供
日本熊本昨天發生芮氏規模7.1強震，災情陸續傳出，在日本學習偏鄉離島醫療台灣在宅醫療協會榮譽理事長、台東都蘭診所所長余尚儒（右），第一時間向親友報平安，表示與家人在島根縣，距震央很遠，當地1級震度，沒感受搖晃，全家人都平安。圖／余尚儒提供

日本熊本昨天發生芮氏規模7.1強震，災情陸續傳出，引起國際關注。在日本學習偏鄉離島醫療台灣在宅醫療協會榮譽理事長、台東都蘭診所所長余尚儒，第一時間向親友報平安，表示與家人在島根縣，距震央很遠，當地1級震度，沒感受搖晃，全家人都平安。

余尚儒赴日第5天，帶日本籍妻子、2名讀國中兒子及父親，前往日本島根縣觀摩學習離島偏鄉醫療。住隱岐島前病院院長白石吉彥住家，地震發生，他剛完成居家醫療訪視回醫院，看見大家在電視前，關注熊本震災報導度，台灣親友紛紛表達關心，他感謝大家。余尚儒表示，日本與台灣都位處地震帶，日本人對地震高度警覺，面對突發災變展現冷靜、沉著與有秩序態度，政府社會各界迅速投入救援準備，展現完善防災應變機制，令他印象深刻。

他指出，自2011年日本311大地震以來，台日雙方重大災難相互扶持，建立深厚情誼，可說是「命運共同體」。台灣曾在日本重大震災伸出援手，日本也在台灣重大災害提供協助，彼此守望相助，展現珍貴友誼。

余尚儒說，此行除考察日本離島偏鄉醫療，參加岳父逝世周年追思活動。妻子娘家在群馬縣，距熊本遠，家人都平安。他預計8月初回台，持續偏鄉醫療工作。余尚儒是台灣在宅醫療推動者，早年曾任嘉基家醫科及安寧病房主治醫師，2016年全家移居台東，加入聖母醫院偏鄉居家醫療，2017年在東河鄉創辦全台首間以在宅醫療為核心都蘭診所，長年致力提升偏鄉長者及失能患者醫療照護。

余尚儒過去在嘉義投入PM2.5空汙防治倡議社會運動，後將重心轉向在宅醫療，借鏡日本經驗推動台灣居家醫療制度，如今在宅醫療獲社會醫界及政府重視，他將深化離島偏鄉醫療，觀察日本如何吸引年輕醫師投入，作台灣醫療借鏡。

日本熊本昨天發生芮氏規模7.1強震，災情陸續傳出，在日本學習偏鄉離島醫療台灣在宅醫療協會榮譽理事長、台東都蘭診所所長余尚儒（右），第一時間向親友報平安，表示與家人在島根縣，距震央很遠，當地1級震度，沒感受搖晃，全家人都平安。圖／余尚儒提供
日本熊本昨天發生芮氏規模7.1強震，災情陸續傳出，在日本學習偏鄉離島醫療台灣在宅醫療協會榮譽理事長、台東都蘭診所所長余尚儒（右），第一時間向親友報平安，表示與家人在島根縣，距震央很遠，當地1級震度，沒感受搖晃，全家人都平安。圖／余尚儒提供

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