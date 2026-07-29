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熊本7.1強震 蔣萬安臉書貼文「為熊本祈福」：一定全力提供必要協助

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
日本熊本縣鹿島町永旺購物中心28日強震後發生爆炸坍塌，研判可能多人死亡，救援持續。路透
日本熊本縣鹿島町永旺購物中心28日強震後發生爆炸坍塌，研判可能多人死亡，救援持續。路透

日本熊本縣今發生規模7.1強震，位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」發生爆炸造成建物中央區域及2樓部分坍塌。日媒報導，研判多人罹難，救援工作持續。台北市長蔣萬安昨晚也在臉書貼文「為熊本祈福」。

蔣萬安晚間在臉書表示，日本熊本縣發生強震，他代表台北市向熊本的朋友致上最誠摯的關懷，祈願大家一切平安。

「熊本一直是台北重要的城市夥伴。」蔣說，今年1月，熊本縣木村敬知事訪問台北，當時他與知事針對青少年交流、運用直航班機促進經濟產業合作，及交通對策等議題深入交換意見，也期待未來持續深化雙方交流。

蔣說，天災無情，但城市之間的情誼深厚。只要有台北市可以協助的地方，市府一定全力提供必要的協助。

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