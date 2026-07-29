強震後自來水變混濁 熊本市政府籲民眾暫勿飲用

日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，由於自來水變得混濁，熊本市政府呼籲民眾暫勿飲用，並已在多處供水站提供水袋等物資。

英國廣播公司（BBC）報導，熊本市上下水道局在最新公告中表示，市內部分地區出現混濁不清的自來水，目前正在檢查供水設施，並建議民眾在確認安全無虞之前，切勿飲用自來水或用於烹飪。

熊本市上下水道局補充，自來水仍可用於沖馬桶與清潔，並在另一則最新訊息中表示，已在熊本市多處供水站提供水袋等物資。

現年26歲、來自英國肯特郡（Kent）的金賈爾（Matt Gingell）已在熊本居住近兩年，他的工作是教授日本兒童英語。地震發生時，他正待在一家咖啡館，當下憑著直覺趕緊躲在桌子底下。

他接受英國廣播公司新聞網（BBC News）採訪時說：「我在這裡曾經歷過幾次地震，對這種感覺已經有點熟悉，但從未經歷過這種程度的地震。」

他說，走到當地購物中心時，看到建築物出現裂縫，地板上散落著零星碎片。

他表示，自己住在3樓公寓，目前覺得還算安全，但「偶爾的餘震搖晃與地鳴聲」，仍讓他處於「緊繃狀態」，擔心之後還會有地震發生。