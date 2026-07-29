熊本強震觀光景點等150處設施關閉 建物出現裂縫

日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，有關當局已關閉超過150處設施，包括學校、觀光景點與田徑場等。旅居當地的外國人士說，熊本市各地的店家暫停營業，許多建築出現裂縫。

英國廣播公司（BBC）報導，熊本市防災部門公布的名單顯示，包括學校、社區中心、體育館與圖書館在內，目前有數十處場所暫停開放。

此外，名單上也包括觀光景點，例如熊本市現代美術館以及水前寺競技場。水前寺競技場是可容納1萬5000人的多功能運動場，可用於舉辦田徑與足球等賽事。

畢業於英國普利茅斯大學（PlymouthUniversity）、2024年因教學計畫搬到熊本縣的布奇（Sam Butcher）表示：「全市的商家都暫停營業，以評估受損情況。」

他說，他所居住的大樓沒有自來水供應，並說地震發生數小時後仍持續有餘震。

布奇告訴BBC：「大家都擔心會發生另一起地震，因為2016年發生地震後，幾天後又出現第2起地震。」

他說：「許多建築物出現裂縫，有些員工也能夠請災害假，以便修復或整理家中可能損壞的物品。」