熊本強震觀光景點等150處設施關閉 建物出現裂縫

中央社／ 熊本縣29日綜合外電報導

日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，有關當局已關閉超過150處設施，包括學校、觀光景點與田徑場等。旅居當地的外國人士說，熊本市各地的店家暫停營業，許多建築出現裂縫。

英國廣播公司（BBC）報導，熊本市防災部門公布的名單顯示，包括學校、社區中心、體育館與圖書館在內，目前有數十處場所暫停開放。

此外，名單上也包括觀光景點，例如熊本市現代美術館以及水前寺競技場。水前寺競技場是可容納1萬5000人的多功能運動場，可用於舉辦田徑與足球等賽事。

畢業於英國普利茅斯大學（PlymouthUniversity）、2024年因教學計畫搬到熊本縣的布奇（Sam Butcher）表示：「全市的商家都暫停營業，以評估受損情況。」

他說，他所居住的大樓沒有自來水供應，並說地震發生數小時後仍持續有餘震。

布奇告訴BBC：「大家都擔心會發生另一起地震，因為2016年發生地震後，幾天後又出現第2起地震。」

他說：「許多建築物出現裂縫，有些員工也能夠請災害假，以便修復或整理家中可能損壞的物品。」

熊本 BBC 日本 強震 熊本地震

延伸閱讀

餘震不斷…熊本7.1強震商場爆炸塌 恐多人死亡

強震造成熊本機場暫時關閉 九州鐵路運輸暫停高速公路受損

熊本7.1強震 工廠停工、交通大受衝擊

熊本多處火災 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

相關新聞

餘震不斷…熊本7.1強震商場爆炸塌 恐多人死亡

日本熊本縣廿八日下午發生規模七點一強震，造成至少一人死亡、逾百人受傷。位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸造成建物坍塌，日媒報導，研判多人罹難且有人受困，救援工作持續進行，確切死傷人數待確認。

熊本強震後永旺商場坍塌 行車紀錄器拍下爆炸瞬間

日本熊本縣今天傍晚發生震度7強震，距離2016年熊本地震滿10年，再度遭遇強烈地震侵襲。地震造成南部多棟建築倒塌，其中嘉...

星宇航空熊本航線29日正常營運 加派班機疏運滯留旅客返台

日本熊本縣昨天（28日）下午4時27分許發生規模7.1強震，熊本機場因此關閉進行跑道檢查和其他維護工作，我國籍航空多架航班受到影響。星宇航空宣布今天（29日）加開疏運航班，以及改票或取消皆免收手續費。

廣角鏡／日本熊本7.1強震

日本熊本縣廿八日發生規模七點一強震，當地大型購物中心「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸，空拍圖顯示外牆毀損建物坍塌，NHK等日媒報導，研判多人罹難且有人受困。這次強震已造成至少一人死亡，上百人受傷。

與10年前強震同斷層帶 專家：不排除主震還沒來

日本熊本縣昨發生規模七點一強震，日本氣象廳表示，此次地震震央發生在日奈久斷層，與二○一六年熊本強震相同。由於十年前曾接連發生震度七強震，氣象廳提醒，這次不排除發生比規模七點一更大地震的可能性，未來一周須提高警戒。

熊本陸海空交通大亂 賴總統：準備隨時提供協助

熊本昨發生強震，陸海空交通大亂，不僅九州新幹線停駛，熊本機場跑道也暫時關閉。突如其來的強震，讓不少在當地遊玩的旅客嚇壞了。據各大旅行社回報，至少逾千名團客在熊本當地遊玩，交通部觀光署表示，目前未接獲有旅行團受影響相關訊息，將持續關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。