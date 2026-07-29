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建築碎片噴散…熊本強震後永旺商場坍塌 爆炸瞬間影像曝光

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熊本7.1強震假消息流竄 舊災情照獅子逃脫文再現

中央社／ 熊本縣29日綜合外電報導

日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震後，社群媒體上開始流傳與地震有關的不實訊息，包括以前的地震災情照片、獅子從動物園逃脫等假消息。

日本放送協會（NHK）報導，在社群平台X上，有網友張貼過去地震災情的照片，並聲稱是這次強震造成的災後景象。還有貼文毫無科學根據地表示，這起地震是人為引發的。

另有一則聲稱早已預測到地震的貼文，瀏覽次數累積超過300萬次，這個帳號幾乎每天都會發布沒有根據的地震預測。

此外，地震發生後，網路上曾短暫出現有獅子從動物園逃脫的假消息，並附上一張在海外拍攝的獅子照片。2016年熊本縣發生強震後，也曾出現類似貼文。10年前發布這則貼文的人，後來因涉嫌妨礙業務遭到逮捕。

NHK指出，錯誤資訊可能會影響災後救援工作，建議民眾以公部門發布的資訊為準。

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