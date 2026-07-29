聽新聞
0:00 / 0:00
熊本7.1強震假消息流竄 舊災情照獅子逃脫文再現
日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震後，社群媒體上開始流傳與地震有關的不實訊息，包括以前的地震災情照片、獅子從動物園逃脫等假消息。
日本放送協會（NHK）報導，在社群平台X上，有網友張貼過去地震災情的照片，並聲稱是這次強震造成的災後景象。還有貼文毫無科學根據地表示，這起地震是人為引發的。
另有一則聲稱早已預測到地震的貼文，瀏覽次數累積超過300萬次，這個帳號幾乎每天都會發布沒有根據的地震預測。
此外，地震發生後，網路上曾短暫出現有獅子從動物園逃脫的假消息，並附上一張在海外拍攝的獅子照片。2016年熊本縣發生強震後，也曾出現類似貼文。10年前發布這則貼文的人，後來因涉嫌妨礙業務遭到逮捕。
NHK指出，錯誤資訊可能會影響災後救援工作，建議民眾以公部門發布的資訊為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。