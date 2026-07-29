熊本規模7.1強震 2人心肺停止19人下落不明
日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，熊本縣政府於今天午夜0時召開災害對策本部會議，並公布截至28日晚間10時為止，已有2人心肺停止，另有19人下落不明。
「朝日新聞」報導，根據縣府說法，位於八代市的「日本製紙八代工廠」共有11人受困，其中救出的2名人員均已心肺停止，其餘9人目前仍下落不明。
此外，位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」在地震後發生爆炸，救援人員已救出4名傷者，其中1人為輕傷。據了解，現場另有10人下落不明。
此前曾有消息指出，永旺夢樂城約有20至30人下落不明。
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