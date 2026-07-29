熊本7.1強震永旺夢樂城爆炸 疑由瓦斯外洩引起

日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」發生爆炸，造成建築物中央區域及2樓部分坍塌，有關當局認為爆炸可能是由瓦斯外洩引起。

美國有線電視新聞網（CNN）合作媒體朝日電視台（TV Asahi）報導，多名政府官員指出，現場瀰漫一股濃烈的瓦斯味。

朝日電視台表示，一種說法是，購物中心內餐廳所使用的瓦斯設備可能「因地震受損，造成瓦斯外洩，隨後起火並引發爆炸」。

不過，相關單位仍在持續調查，以確認這座購物中心發生爆炸的確切原因，目前仍有許多人受困在內。