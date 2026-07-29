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星宇航空熊本航線29日正常營運 加派班機疏運滯留旅客返台
日本熊本縣昨天（28日）下午4時27分許發生規模7.1強震，熊本機場因此關閉進行跑道檢查和其他維護工作，我國籍航空多架航班受到影響。星宇航空宣布今天（29日）加開疏運航班，以及改票或取消皆免收手續費。
星宇航空宣布，今天（29日）熊本航線全航班皆正常營運，為協助疏運受熊本地震影響之旅客，將緊急增派7月29日熊本返回台北加班機JX-1847（18:55熊本-20:20台北），請旅客多加利用。
此外，凡持星宇航空 2026年 8 月 5 日前（含）往返熊本之機票，如需更改至福岡或熊本14天內航班或取消機票，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心協助調整行程，將免收手續費。
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