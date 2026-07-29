聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空熊本航線29日正常營運 加派班機疏運滯留旅客返台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空宣布，29日熊本航線皆正常營運，並增派班機疏運滯留旅客返台。記者黃仲明／攝影
星宇航空宣布，29日熊本航線皆正常營運，並增派班機疏運滯留旅客返台。記者黃仲明／攝影

日本熊本縣昨天（28日）下午4時27分許發生規模7.1強震，熊本機場因此關閉進行跑道檢查和其他維護工作，我國籍航空多架航班受到影響。星宇航空宣布今天（29日）加開疏運航班，以及改票或取消皆免收手續費。

星宇航空宣布，今天（29日）熊本航線全航班皆正常營運，為協助疏運受熊本地震影響之旅客，將緊急增派7月29日熊本返回台北加班機JX-1847（18:55熊本-20:20台北），請旅客多加利用。

此外，凡持星宇航空 2026年 8 月 5 日前（含）往返熊本之機票，如需更改至福岡或熊本14天內航班或取消機票，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心協助調整行程，將免收手續費。

熊本 強震 熊本地震 日本

延伸閱讀

熊本強震華航宣布退改票手續費 免費載運賑災物資

熊本7.1強震...華航宣布免費載運賑災物資 機票改位、退票免收手續費

熊本7.1強震衝擊交通！虎航2航班延後 華航、星宇轉降福岡

強震造成熊本機場暫時關閉 九州鐵路運輸暫停高速公路受損

相關新聞

星宇航空熊本航線29日正常營運 加派班機疏運滯留旅客返台

日本熊本縣昨天（28日）下午4時27分許發生規模7.1強震，熊本機場因此關閉進行跑道檢查和其他維護工作，我國籍航空多架航班受到影響。星宇航空宣布今天（29日）加開疏運航班，以及改票或取消皆免收手續費。

廣角鏡／日本熊本7.1強震

日本熊本縣廿八日發生規模七點一強震，當地大型購物中心「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸，空拍圖顯示外牆毀損建物坍塌，NHK等日媒報導，研判多人罹難且有人受困。這次強震已造成至少一人死亡，上百人受傷。

與10年前強震同斷層帶 專家：不排除主震還沒來

日本熊本縣昨發生規模七點一強震，日本氣象廳表示，此次地震震央發生在日奈久斷層，與二○一六年熊本強震相同。由於十年前曾接連發生震度七強震，氣象廳提醒，這次不排除發生比規模七點一更大地震的可能性，未來一周須提高警戒。

熊本陸海空交通大亂 賴總統：準備隨時提供協助

熊本昨發生強震，陸海空交通大亂，不僅九州新幹線停駛，熊本機場跑道也暫時關閉。突如其來的強震，讓不少在當地遊玩的旅客嚇壞了。據各大旅行社回報，至少逾千名團客在熊本當地遊玩，交通部觀光署表示，目前未接獲有旅行團受影響相關訊息，將持續關注。

安全無虞 台積：熊本廠區逐步回產線

日本熊本昨發生規模七點一強震，而後又有多次規模不小餘震。台積電昨晚表示，當地的ＪＡＳＭ廠區建築經損害檢查後，確認結構安全無虞逐步回線，各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。

餘震不斷 熊本7.1強震商場爆炸塌 恐多人死亡

日本熊本縣廿八日下午發生規模七點一強震，造成至少一人死亡、逾百人受傷。位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸造成建物坍塌，日媒報導，研判多人罹難且有人受困，救援工作持續進行，確切死傷人數待確認。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。