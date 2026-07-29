星宇航空熊本航線29日正常營運 加派班機疏運滯留旅客返台

熊本昨發生強震，陸海空交通大亂，不僅九州新幹線停駛，熊本機場跑道也暫時關閉。突如其來的強震，讓不少在當地遊玩的旅客嚇壞了。據各大旅行社回報，至少逾千名團客在熊本當地遊玩，交通部觀光署表示，目前未接獲有旅行團受影響相關訊息，將持續關注。

2026-07-29 00:00