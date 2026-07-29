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熊本陸海空交通大亂 賴總統：準備隨時提供協助

聯合報／ 記者胡瑞玲張文馨黃婉婷／台北報導

熊本昨發生強震，陸海空交通大亂，不僅九州新幹線停駛，熊本機場跑道也暫時關閉。突如其來的強震，讓不少在當地遊玩的旅客嚇壞了。據各大旅行社回報，至少逾千名團客在熊本當地遊玩，交通部觀光署表示，目前未接獲有旅行團受影響相關訊息，將持續關注。

賴清德總統昨在社群平台Ｘ以中、日文分別發文表示，謹代表台灣人民致上誠摯的慰問；台灣與日本是患難與共的真朋友，正密切關注當地情勢，也已準備好隨時提供協助，祝願當地民眾平安無恙。

行政院長卓榮泰也在臉書發文指出，內政部消防署特種搜救隊已整備待命中，將視日方需求，隨時提供必要的人道協助。外交部表示，尚未接獲我國旅日國人、當地僑民及留學生等相關受災資訊。

一名台灣遊客表示，當時正與家人逛商場，搭乘手扶梯時強震來襲，樓層天搖地動，商場內物品也被震得東倒西歪，所幸商場員工訓練有素，馬上要求顧客蹲下，並請大家集中到床具區避難且發放枕頭、毯子等緩衝物品，最後所有人從安全梯離開商場。

也有搭乘郵輪的台灣旅客表示，強震後不少道路斷裂、路上交通混亂，部分同團乘客卻因叫不到計程車恐趕不回郵輪；也有人在社群替在熊本旅行的家人詢問高速公路狀況，盼替家人找到最快離開高速公路的方式。

熊本DoMo旅館社長李奇嶽說，儘管旅館受損情況不嚴重，僅有一些門窗有小變形、物品掉落。但昨下午開始，接到滿多詢問電話，考慮是否延期或取消到熊本，主要是擔心有餘震或其他災情。

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