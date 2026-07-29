與10年前強震同斷層帶 專家：不排除主震還沒來

聯合報／ 記者雷光涵孟嘉美／綜合報導

日本熊本縣昨發生規模七點一強震，日本氣象廳表示，此次地震震央發生在日奈久斷層，與二○一六年熊本強震相同。由於十年前曾接連發生震度七強震，氣象廳提醒，這次不排除發生比規模七點一更大地震的可能性，未來一周須提高警戒。

日本氣象廳將這次強震命名為「令和八年熊本地震」，二○一六年四月的熊本強震則是「平成廿八年熊本地震」。

十年前熊本縣益城町發生震度七級的前震，近二天後才發生規模七點三、震度七級的主震。東京大學名譽教授平田直指出，日奈久斷層及鄰近的布田川斷層帶，本來就是發生強震機率較高的地區。大地震剛發生後，容易發生同等級的大震。

至於這次地震是否與二○一六年熊本地震有關，日本氣象廳表示「尚不清楚」，地震調查委員會進一步評估。

台灣大學地質系教授陳文山表示，這次的地震發生在菲律賓海板塊隱沒的南海海槽。根據經驗，南海海槽地震最大規模可達八點五以上，且「現在周期已到」。

陳文山說，日本東邊面臨太平洋是一整隱沒帶，東京灣以北是太平洋板塊隱沒帶、以南是南海海槽隱沒帶。最擔心熊本七點一強震不是主震，而是前震，例如三一一時九點一強震前三天才有七點一地震。接下來幾天鄰近區域要特別留意。他建議旅客若有旅行規畫，最好先暫緩。

這次地震隱沒的菲律賓海板塊和台灣同一塊，會不會受牽連？他說，台灣花蓮位在隱沒帶最南方，「距離太遠，七點一能量太小」，預估台灣板塊運動不受影響。

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