安全無虞 台積：熊本廠區逐步回產線

日本熊本昨發生規模七點一強震，而後又有多次規模不小餘震。台積電昨晚表示，當地的ＪＡＳＭ廠區建築經損害檢查後，確認結構安全無虞逐步回線，各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。

經濟部指出，經福岡經濟組初步詢問在熊本投資的台廠，包括研華、台達電、友懇、東京之星等，皆回覆人員平安、廠區營運暫無影響。

台積電表示，ＪＡＳＭ晶圓廠區測得最大震度為五，為確保人員安全，依公司內部程序啟動相關安全預防措施，在第一時間進行人員疏散。

台積電說，目前廠區所有人員皆確認安全無虞，也已完成ＪＡＳＭ廠區建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。

同時，ＪＡＳＭ建廠工地未受影響，然因後續仍可能有零星餘震，部分建廠工程因安全考量目前暫停。

法人投資機構昨也出具報告，提到熊本廠占台積電總產能不到百分之三，且台積電設廠前已做好抗震作業，預料這次強震對台積電營運影響有限。

法人報告指出，台積電日本廠目前僅第一廠、月產能兩萬片，主要是廿八／廿二／十六／十二奈米製程，占總產能約百分之二點六，主要生產車用微控制器、車用系統單晶片、ＣＩＳ影像感測器、工控晶片等。基於前次二○二四年四月台灣地震隔日百分之七十設備即恢復運作，且從營收來看，日本廠占二○二六年營收僅約百分之一，評估這次熊本地震對營運影響有限。

興建中的熊本第二廠預計量產三奈米，量產時間規畫是二○二八年下半年，評估尚有時間修復可能的廠房結構創傷，也對後續三奈米量產規畫影響有限。

不過，此次強震勢必造成晶圓製程中斷，即使廠房沒有受損，晶圓廠製程中及儲存區晶圓發生破片難免，也考驗台積廠海外廠應變能力。

值得注意的是，熊本聚集大量半導體供應商，包括材料、設備及零組件廠商。若交通、供電或物流受影響，即使晶圓廠本身沒有重大損害，也可能造成短期供應鏈延遲。