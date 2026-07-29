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餘震不斷 熊本7.1強震商場爆炸塌 恐多人死亡

聯合報／ 記者雷光涵、編譯江昱蓁／綜合報導
空拍畫面可見熊本縣八代市一座橋梁一段坍塌，沒入水中。路透
空拍畫面可見熊本縣八代市一座橋梁一段坍塌，沒入水中。路透

日本熊本縣廿八日下午發生規模七點一強震，造成至少一人死亡、逾百人受傷。位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸造成建物坍塌，日媒報導，研判多人罹難且有人受困，救援工作持續進行，確切死傷人數待確認。

這起強震震央位於熊本縣熊本地方，是震源深度十公里的淺層地震，熊本縣宇城市與冰川町震度最大達七級，台積電日本廠所在的菊陽町震度也有五強。

共同社報導，有一人因房屋倒塌死亡，災區兩家醫院分別收治至少五十名地震傷者。

ＮＨＫ等媒體報導，地震發生約四十分鐘後，「永旺夢樂城熊本」發生爆炸，初步研判爆炸發生在建築物中央附近，導致二樓部分區域坍塌，傳出多名民眾受困，約廿至卅名商場員工失聯，救援人員正持續搜救。熊本縣相關人士透露，研判可能已有多人死亡。

現場畫面顯示，商場外牆大面積剝落，鋼骨結構裸露，屋頂部分也已坍塌，可看見疑似遭炸出的破洞，顯示建築物受損情況相當嚴重。該商場總樓地板面積約十二萬平方公尺，館內有超市、餐飲、服飾、電影院及溫泉等設施，停車場可容納約五千輛汽車，是熊本縣規模最大的商業設施之一。

熊本縣八代市日本製紙工業八代廠的巨型煙囪斷裂坍塌，ＮＨＫ報導，多名員工失聯。

熊本市地標熊本城的一面牆部分坍塌。熊本縣警察本部表示，八代市市內多處火災、住宅倒塌、水管破裂，一些民眾受困屋內。八代車站貨物列車脫軌翻覆，所幸駕駛沒有受傷。

熊本機場一度關閉，檢查跑道未受損後晚間已恢復開放。但強震嚴重影響當地陸路交通，ＪＲ九州說，九州地區所有列車服務，包括九州新幹線均已暫停營運。熊本市交通局表示，熊本市有軌電車所有線路暫停運營。西日本高速公路株式會社說，九州高速公路在熊本縣松橋交流道和八代交流道之間路段出現路面隆起，部分設施遭破壞。

日本政府廿八日晚間在首相官邸舉行緊急會議，首相高市早苗慰問災民，並表示已投入約三千六百名自衛隊員前往災區搜救。高市表示，由於災情嚴重，中央政府已正式成立由她擔任本部長的「非常災害對策本部」，與地方政府、自衛隊密切合作。這是日本政府自二○二四年能登半島地震以來再度設置非常災害對策本部。

震後一度有四萬八千戶停電。由於餘震不斷，一起規模達六點一，日本總務省消防廳指示福岡、長崎、熊本三縣約卅萬人前往疏散中心避難。

日本原子力規制廳表示，鹿兒島縣的九州電力川內核電廠、佐賀縣的玄海核電廠，及愛媛縣的四國電力伊方核電廠，皆未發現異常。

地震後日本氣象廳一度發布海嘯警報，呼籲民眾遠離九州的有明海與八代海，但一個多小時後解除警報。

日本製紙工業八代廠一座煙囪斷裂倒塌，多名員工失聯。路透
日本製紙工業八代廠一座煙囪斷裂倒塌，多名員工失聯。路透

強震後民眾逃到戶外。歐新社
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熊本 強震 熊本地震 日本

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