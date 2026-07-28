永旺夢樂城熊本強震後爆炸 20至30人失聯

日本熊本縣嘉島町大型商業設施「永旺夢樂城熊本」28日傍晚發生爆炸，當地消防部門說，至少4人由該設施送醫，意識均為清醒，現場仍有多人受困。警方相關人士則說，設施內約有20至30名員工失聯。

永旺夢樂城熊本表示，地震發生後，已先將員工及店內顧客疏散至設施外，當地警方則說，設施內約200人撤離後就發生爆炸。

日本總務省消防廳則說，消息稱該設施的二樓坍塌致使多人受困。防衛大臣小泉進次郎說，自熊本縣知事提出救災請求後，自衛隊已投入3600人救援。

共同社中文網說，該設施的天花板及外牆大範圍剝落，建築鋼骨裸露部分甚至變形，滿地散落著大量碎片。一名男性員工說，地震過後不久就聽到一聲巨大爆炸聲響，還看到永旺夢樂城熊本店冒起灰色煙塵。

NHK報導，東京理科大學教授桑名和典指出，爆炸原因有可能是強烈地震損壞了燃氣設備，導致燃氣洩漏，燃氣與空氣混合後由於某種原因被點燃，最終引發爆炸。

他說，鑑於破壞範圍廣泛，燃氣有可能在建築物內部等相對封閉的空間內積聚，從而導致爆炸。