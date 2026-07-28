熊本規模7.1強震 我消防署整備國際救援待命

日本熊本縣今天當地時間下午4時27分左右發生規模7.1強震。消防署晚間表示，待外交部接獲日本需協助救災訊息，將啟動國際人道救援機制，特種搜救隊和輪值縣市已完成整備。

內政部消防署晚間透過新聞訊息表示，日本熊本強震雖未有明確災情傳出，VO（虛擬現場行動協調中心）也尚未列為災害。但總統賴清德及行政院長卓榮泰於地震發生後，立即指示消防署進行搜救隊伍的整備。

消防署說，除於第一時間致電日本交流協會及總務省消防廳表達關切外，也迅速完成特種搜救隊及本月份國際人道救援輪值縣市（台南市消防局、嘉義縣消防局及新竹市消防局）的整備作業。

另外，一旦外交部接獲日本需台灣搜救隊前去救災訊息，消防署特種搜救隊將與輪值縣市共同啟動國際人道救援機制，前往協助救災。