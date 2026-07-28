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賴總統日文慰問熊本強震 日本網友湧入感謝

中央社／ 東京28日專電

日本熊本縣今天發生強震後，總統賴清德第一時間以日文透過社群平台X向日本表達慰問，相關貼文經日本媒體報導後，大批日本網友在賴總統與日媒的社群留言感謝台灣，直言「台灣總是在日本遭遇災難時最先伸出援手」、「有台灣這樣的朋友令人感動」。

這起地震發生於日本當地時間下午4時27分，震源深度約10公里，屬於淺層地震。震央附近陸續傳出建築物倒塌、橋梁受損、道路隆起、火災及民眾受困等災情。其中，熊本縣嘉島町大型商業設施「永旺夢樂城熊本」在地震後發生爆炸及局部坍塌，據傳造成死傷，目前持續搜救中。

賴總統發文表示，台灣與日本是患難與共的真朋友，台灣正密切關注當地情勢，已做好準備，隨時可提供必要協助，並祝願災區民眾平安無恙。

駐日代表李逸洋也在臉書（facebook）表示，駐日代表處福岡分處全面聯繫當地台商、僑胞及留學生，確認人員安全。他指出，日本政府已第一時間啟動災害應變及救援機制，台灣將持續關注災情發展，祈禱災情降至最低，台灣與日本患難與共，隨時可提供支援。

日媒47NEWS在X發布賴總統留言相關新聞，獲得超過1.5萬次轉發、11萬次按讚，不少日本網友也藉此回憶起311東日本大地震時台灣提供的大量援助，留言表示「謝謝台灣一直沒有忘記日本」、「台灣永遠都是最可靠的朋友」、「希望兩國今後也能繼續互相扶持」。

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