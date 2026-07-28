才離開台中…熊本縣知事返日航班起飛後 半小時遇7.1強震

日本熊本縣今天發生強震，熊本縣知事木村敬今天上午拜會台中市長盧秀燕，台中市副市長黃國榮表示，木村敬在中午餐敘後，即從台中搭機返回熊本，當時地震還未發生。

日本熊本縣知事木村敬等一行上午拜會台中市政府，由盧秀燕親自接待，雙方針對半導體產業、經濟及觀光等議題進行深度交流。盧秀燕下午得知熊本發生地震，也第一時間向木村敬傳達關心與慰問。

木村敬拜會時全程陪同在場的黃國榮表示，木村敬來台參訪，今天是在台最後一天行程，之前行程都在台北，上午與盧秀燕會面後，中午在台中餐敘，結束餐敘後，即從台中國際機場搭乘下午3時的直航班機返回熊本。

據黃國榮了解，熊本地震是發生於日本時間下午4時27分，由於日本時間比台灣快1小時，所以木村敬搭乘的班機起飛約半小時，地震就發生了，因為熊本機場暫時關閉，這班飛機即轉往福岡機場降落。

盧秀燕晚上也透過臉書貼文表示，台中與熊本情誼深厚，得知地震消息後，她第一時間向木村敬表達關心與慰問，也為所有受地震影響的民眾祈福，祈願當地民眾平安無恙，平安度過難關。