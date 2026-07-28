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傳熊本地震1女心臟驟停不治身亡 醫療中心：逾50人受傷
新華社報導，日本熊本縣警方7月28日消息，當日發生強震後，八代市一棟倒塌房屋內發現的一名人員被送往醫院後死亡。
熊本放送報導，一名被送往醫院的女子不幸身亡。報導指，根據熊本市南區濟生會熊本醫院消息，一名因心臟驟停被送往該醫院的女子已死亡。
另外根據熊本縣冰川町八代北部地區醫療中心消息，地震造成50多人受傷，當中多為老年人，也有兒童，目前均在醫院接受治療。
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文章授權轉載自《香港01》
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