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熊本規模7.1地震...國民黨團表慰問 籲政院要求駐日代表處掌握國人狀況

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
日本九州熊本縣今（28 日）發生規模7.1強震，陸續傳出建築物倒塌、道路受損、人員傷亡與大規模停電等嚴重的災情。路透
日本九州熊本縣今（28 日）發生規模7.1強震，陸續傳出建築物倒塌、道路受損、人員傷亡與大規模停電等嚴重的災情。路透

日本九州熊本縣今（28 日）發生規模7.1強震，陸續傳出建築物倒塌、道路受損、人員傷亡與大規模停電等嚴重的災情。國民黨立院黨團表示深切關懷與慰問，並向本次震災中的逝者致上深切哀悼，向所有受傷民眾與受災家庭表達最誠摯的慰問。

國民黨團表示，本於台日兩國情誼深厚互相關懷、攜手相助，盼災區的救援工作順利進行，受災民眾能早日重建家園、恢復正常生活。針對在地國人與赴日旅遊民眾的安全，黨團強烈呼籲行政院相關部會應立即啟動應變機制、積極協助：應要求我駐日代表處於第一時間掌握九州地區旅日國人及台商之安全狀況。

國民黨團表示，我國具備豐富的震災搜救與災後整備經驗，政府應主動向日方表達協助意願，在第一時間提供全力協助。國民黨團強調，國人在海外的安全是政府的首要責任，黨團將持續密切關注災情發展與政府應變進度，督促相關部會以最高效率提供國人最堅實的後盾。願日本災區一切平安，傷者早日康復。

日本熊本縣鹿島町永旺購物中心28日強震後發生爆炸坍塌，研判可能多人死亡，救援持續。路透
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熊本 地震 國民黨團 強震 熊本地震 日本

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