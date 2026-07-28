熊本地震一小時後Aeon Mall爆炸！員工聞到煤氣味 顧客倉皇逃離畫面曝

日本熊本縣7月28日（周二）發生7.1地震，位於嘉寶町的永旺（Aeon）商場其後發生爆炸，導致2樓倒塌。當地警方和消防部門先指有多人被困商場，其後又指有多人死亡。有報道指商場員工事發時聞到煤氣味；而爆炸聲是在地震發生一個多小時後響起。網上影片可見，爆炸發生後，商場內的顧客倉皇逃離，現場一片混亂。

網上傳出Aeon商場爆炸後顧客倉皇逃離的畫面：

富士新聞網引述熊本縣嘉島町永旺購物中心的一名員工稱，當地的地震強度為5級，下午4時27分左右地震發生後，當時身處店內的顧客和員工隨即開始撤離。

地震發生一個多小時後，大約下午5時45分，商場傳出一聲巨響。現場還聞到類似煤氣味。

當時的爆炸聲之大，數百米外的居民都能聽到。

西日本新聞引述一位在永旺熊本購物中心兼職的女大學生報導，她表示：「當時我正在商場裡的咖啡廳洗碗，突然發生劇烈的震動。商場裡有好幾位顧客，所以我和其他員工一起引導他們到出口，然後我們撤離了。我們在停車場等了大約20分鐘。周圍的顧客和員工都在哭，他們異口同聲地指：『這讓我想起了10年前的熊本地震。』」

女工讀生又指：「地震發生大約30分鐘後，我們收到郵件說永旺熊本購物中心要關閉了，所以我們決定撤離，我上了車準備回家。這時，樓下傳來一聲巨響和撞擊聲，我四處張望，不知道發生了什麼。突然，白煙從商場冒了出來。我趕緊把車往反方向開。周圍的人都用手帕摀著口鼻。 」

她憶述：「我從沒想過會發生這樣的事。想到如果我當時還在樓裡會發生甚麼，真是太可怕了。」

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文章授權轉載自《香港01》