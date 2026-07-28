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熊本地震後永旺商場爆炸 警方估20逾名員工失聯
日本熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」今天在地震後發生爆炸，建築物2樓部分坍塌，多人受困。日本警方相關人士表示，目前疑似有20至30名商場員工失聯，警方、消防及自衛隊正持續搜救。
NHK、朝日電視台報導，根據上益城消防組合消防本部資訊，截至晚間9時，已有4人送醫，所幸皆意識清楚。不過，現場研判仍有多人受困建築物內，救援工作仍在進行。
事件發生於下午6時左右，消防單位接獲多起報案，指稱商場內傳出爆炸聲並冒出大量白煙。消防單位表示，爆炸造成多人受傷，商場2樓部分區域坍塌，但因無法從1樓進入建築物，搜救作業一度受阻。
日本氣象廳表示，嘉島町在這次強震的震度推估至少達5弱，但詳細震度仍待進一步確認。
永旺方面表示，地震發生後，商場先讓顧客留在室內等待搖晃停止，再由員工引導疏散至戶外，爆炸則發生在疏散結束後，目前正持續確認是否仍有顧客或員工未能及時撤離。
日本防衛大臣小泉進次郎晚間表示，陸上自衛隊第42即應機動連隊及第8偵察隊已投入救援，並將持續執行情報蒐集及災民支援等工作。
對於爆炸原因，東京大學災害火災防治專家廣井悠指出，雖然詳細原因仍待調查，但從現場受損情況研判，可能是地震後可燃物遭引燃引發爆炸，而非地震搖晃本身或一般火災直接造成。
イオンモール熊本— うーさん通信。 (@UdonSoba_Eater) July 28, 2026
とんでもない事になってる。。。
ここから漏れ出たのが、
一気にトラック搬入口側のフロアも全部、
吹き飛んでしまったのか。 pic.twitter.com/vJSqDFm8Q7
イオンモール地震直後の様子です。— あーにゃりーへっぷばーん (@yuto4388) July 28, 2026
建物は煙か埃か何かでかなり異臭が漂っていた様子でした。(手ブレ多くて🙇♀️)
#熊本地震 #イオンモール熊本 pic.twitter.com/uH5qHMoCTP
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