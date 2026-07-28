快訊

9億富翁是他！今晚大樂透頭獎一注獨得 財神爺在「這縣市」降臨

熊本地震一小時後Aeon Mall爆炸！員工聞到煤氣味 顧客倉皇逃離畫面曝

美股早盤／費半重挫5%...指數漲跌互見 康寧瀉18%

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本地震後永旺商場爆炸 警方估20逾名員工失聯

中央社／ 東京28日專電
日本熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」今天在地震後發生爆炸，建築物2樓部分坍塌，多人受困。路透
日本熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」今天在地震後發生爆炸，建築物2樓部分坍塌，多人受困。路透

日本熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」今天在地震後發生爆炸，建築物2樓部分坍塌，多人受困。日本警方相關人士表示，目前疑似有20至30名商場員工失聯，警方、消防及自衛隊正持續搜救。

NHK、朝日電視台報導，根據上益城消防組合消防本部資訊，截至晚間9時，已有4人送醫，所幸皆意識清楚。不過，現場研判仍有多人受困建築物內，救援工作仍在進行。

事件發生於下午6時左右，消防單位接獲多起報案，指稱商場內傳出爆炸聲並冒出大量白煙。消防單位表示，爆炸造成多人受傷，商場2樓部分區域坍塌，但因無法從1樓進入建築物，搜救作業一度受阻。

日本氣象廳表示，嘉島町在這次強震的震度推估至少達5弱，但詳細震度仍待進一步確認。

永旺方面表示，地震發生後，商場先讓顧客留在室內等待搖晃停止，再由員工引導疏散至戶外，爆炸則發生在疏散結束後，目前正持續確認是否仍有顧客或員工未能及時撤離。

日本防衛大臣小泉進次郎晚間表示，陸上自衛隊第42即應機動連隊及第8偵察隊已投入救援，並將持續執行情報蒐集及災民支援等工作。

對於爆炸原因，東京大學災害火災防治專家廣井悠指出，雖然詳細原因仍待調查，但從現場受損情況研判，可能是地震後可燃物遭引燃引發爆炸，而非地震搖晃本身或一般火災直接造成。

熊本 熊本地震 地震 強震 日本

延伸閱讀

熊本強震永旺夢樂城爆炸坍塌 研判可能多人死亡、救援持續

熊本震後永旺商場傳爆炸聲 傳外牆被炸飛砸中過路車輛

熊本強震傳50傷12房倒塌 永旺商城傳爆炸聲、冒白煙

強震後熊本縣永旺購物中心爆炸 屋頂坍塌約200人躲停車場內

相關新聞

熊本規模7.1地震不排除再次發生 專家：未來一周應謹慎

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，京都大學防災研究所西村拓哉教授接受日本放送協會（NHK）訪問時說，在2016年發生的熊本地震，二川斷層帶與日奈久斷層帶發生了位移，而此次地震很可能是當時震後仍保持完整的日耐久斷層帶發生部分位移引起。

熊本地震後永旺商場爆炸 警方估20逾名員工失聯

日本熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」今天在地震後發生爆炸，建築物2樓部分坍塌，多人受困。日本警方相關人士表示，目...

地震活動相當活躍...日本氣象廳：截至晚間已發生61次地震 恐有海嘯

日本熊本縣28日發生強震，日本氣象廳當地時間20時30分（台灣時間19時30分）舉行第二次記者會，日本氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司說，「截至20時已發生61次1級以上地震，顯示地震活動相當活躍。若是海底發生大規模地震，則須警惕可能有海嘯」。

熊本規模7.1地震...國民黨團表慰問 籲政院要求駐日代表處掌握國人狀況

日本九州熊本縣今（28 日）發生規模7.1強震，陸續傳出建築物倒塌、道路受損、人員傷亡與大規模停電等嚴重的災情。國民黨立院黨團表示深切關懷與慰問，並向本次震災中的逝者致上深切哀悼，向所有受傷民眾與受災家庭表達最誠摯的慰問。

熊本地震一小時後Aeon Mall爆炸！員工聞到煤氣味 顧客倉皇逃離畫面曝

日本熊本縣7月28日（周二）發生7.1地震，位於嘉寶町的永旺（Aeon）商場其後發生爆炸，導致2樓倒塌。當地警方和消防部門先指有多人被困商場，其後又指有多人死亡。有報道指商場員工事發時聞到煤氣味...

熊本大地震…台積電JASM晶圓廠區最大震度5 公司最新說法來了

熊本今日下午地震干擾台積電（2330）JASM營運，台積電今日晚間回應本報記者提問完整說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。