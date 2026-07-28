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熊本大地震…台積電JASM晶圓廠區最大震度5 公司最新說法來了

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熊本大地震…台積電JASM晶圓廠區最大震度5 公司最新說法來了

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電位於日本西南部熊本縣菊陽町的日本先進半導體製造公司（JASM）晶圓廠。路透
台積電位於日本西南部熊本縣菊陽町的日本先進半導體製造公司（JASM）晶圓廠。路透

熊本今日下午地震干擾台積電（2330）JASM營運，台積電今日晚間回應本報記者提問完整說明。

台積電完整說明如下：

日本熊本於今日（7/28）日本時間下午4時許經歷芮氏規模7地震，而後又有多次相當規模的餘震。台積公司位於日本熊本之JASM晶圓廠區測得最大震度為5。

為確保人員安全，JASM依公司內部程序啟動相關安全預防措施，在第一時間進行人員疏散，目前廠區所有人員皆確認安全無虞，亦已完成JASM廠區建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。

同時，JASM建廠工地未受影響，然因後續仍可能有零星餘震，部分建廠工程因安全考量目前暫停。

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