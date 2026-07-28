熊本大地震…台積電JASM晶圓廠區最大震度5 公司最新說法來了

熊本今日下午地震干擾台積電（2330）JASM營運，台積電今日晚間回應本報記者提問完整說明。

台積電完整說明如下：

為確保人員安全，JASM依公司內部程序啟動相關安全預防措施，在第一時間進行人員疏散，目前廠區所有人員皆確認安全無虞，亦已完成JASM廠區建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。

同時，JASM建廠工地未受影響，然因後續仍可能有零星餘震，部分建廠工程因安全考量目前暫停。