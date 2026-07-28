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地震活動相當活躍...日本氣象廳：截至晚間已發生61次地震 恐有海嘯
日本熊本縣28日發生強震，日本氣象廳當地時間20時30分（台灣時間19時30分）舉行第二次記者會，日本氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司說，「截至20時已發生61次1級以上地震，顯示地震活動相當活躍。若是海底發生大規模地震，則須警惕可能有海嘯」。
日本氣象廳17時30分已舉行過第一次記者會，當時清本真司警告「發生強烈地震的區域出現房屋坍塌與土石流的風險很高，請格外注意未來發生的地震或降雨，避免進入危險區域。未來一周也可能發生7級以下地震，特別是未來兩三天發生大規模地震的可能性很大」。
據日本氣象廳預測，熊本縣今晚的大部分區域天氣晴朗；但由於大氣條件極為不穩定，局部地區可能出現暴雨。
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