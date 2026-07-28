熊本強震華航宣布退改票手續費 免費載運賑災物資

日本熊本縣於當地時間今天（28日）下午4時27分發生規模7.1地震。中華航空於今晚緊急宣布，凡旅客持有華航2026 年 8 月 5 日前（含）往返熊本機票，訂位更改至福岡或鹿兒島14天內的航班或退票將免收手續費。

中華航空宣布，日本熊本發生地震，凡持本公司 2026 年 8 月 5 日前（含）往返熊本機票，訂位更改至福岡或鹿兒島14天內的航班或退票將免收手續費，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心、各地分公司協助調整行程。

華航也宣布提供航空運輸資源，將免費載運賑災物資至八月底。全力配合政府機關、公益團體、宗教團體及相關救援組織辦理賑災工作，期將台灣的關懷與愛心送達災區，協助當地重建需求。

此外，華航將持續關注當地場站最新動態安排航班，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班資訊。