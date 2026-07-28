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華航免除熊本退改票手續費 免費載運賑災物資

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航免除熊本退改票手續費，將協助免費載運賑災物資。圖／華航提供
華航免除熊本退改票手續費，將協助免費載運賑災物資。圖／華航提供

華航（2610）表示，由於日本熊本發生地震，凡持本公司2026年 8 月 5 日前（含）往返熊本機票，訂位更改至福岡或鹿兒島14天內的航班或退票將免收手續費，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心、各地分公司協助調整行程。

華航持續關注當地場站最新動態安排航班，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班資訊。

華航也宣布提供航空運輸資源，將免費載運賑災物資至八月底。全力配合政府機關、公益團體、宗教團體及相關救援組織辦理賑災工作，期將台灣的關懷與愛心送達災區，協助當地重建需求。

熊本 強震 熊本地震 日本 華航

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