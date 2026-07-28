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熊本規模7.1強震 蔡英文：台灣始終與日本朋友站在一起
日本熊本今天發生規模7.1強震，前總統蔡英文透過社群平台Threads（脆）以日文發文提及，台灣有許多人都在牽掛著熊本，「我們始終與日本的朋友站在一起」，請大家保重身體，衷心祝福每一位朋友都平安無事。
日本熊本縣今天當地時間下午4時27分左右發生規模7.1強震，最大震度7，日本氣象廳已在下午4時29分於熊本縣等地發布海嘯注意警報，呼籲民眾遠離海岸。
蔡英文在Threads（脆）上發文指出，得知熊本發生強烈地震，她的心情十分沉重。此刻，台灣有許多人都在牽掛著熊本，就像2016年那樣，「我們始終與日本的朋友站在一起」。請務必留意後續餘震，在這樣炎熱的天氣裡，也請大家保重身體，衷心祝福每一位朋友都平安無事。
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