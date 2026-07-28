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熊本強震成立非常災害對策本部 3600自衛隊員救災

中央社／ 東京28日專電

日本熊本縣今天發生規模7.1強震，政府晚間在首相官邸召開「非常災害對策本部」會議。首相高市早苗表示，已投入約3600名自衛隊員前往災區，強調將秉持「人命第一」原則，全力展開搜救及災害應變工作。

NHK報導，會議由高市主持，防災擔當大臣赤間二郎、防衛大臣小泉進次郎、厚生勞動大臣上野賢一郎、國土交通大臣金子恭之等相關內閣閣員均出席。

高市在會中說：「目前已確認有人員傷亡、建築物倒塌、道路受損等大規模災情。我向所有受災民眾表達最誠摯的慰問。」

她進一步指出，熊本縣知事已向自衛隊提出災害派遣請求，目前自衛隊已投入約3600人，陸續在災區展開救援工作。

高市表示，由於此次災情嚴重，需要中央政府統一協調，因此已正式成立由她擔任本部長的「非常災害對策本部」。高市要求各部會與地方政府、自衛隊密切合作，盡快掌握整體災情，並將搜救受困民眾及災害緊急應變列為最優先工作。

報導指出，這是日本政府自2024年能登半島地震以來，再度設置「非常災害對策本部」。

針對災民安置，高市要求運用「Push型支援（主動配送支援）」機制，將食物、飲用水等生活必需品，以及預防中暑所需的簡易冷氣設備、發電車等物資，確實送達受災民眾手中，確保避難所具備良好的生活環境。

她同時呼籲，受到強震影響的地區，目前房屋倒塌及土石災害風險仍高，民眾切勿進入危險區域。

日本氣象廳預估，未來約1週內仍可能發生最大震度7地震，部分地區仍有停電情形，提醒民眾盡快前往安全場所避難，並留意高溫天氣，做好防範中暑措施。

高市最後強調，政府將「竭盡所能、動員一切資源」，以人命救助為最優先目標，全力投入此次震災救援工作，並要求所有相關部會團結合作，盡最大努力保障民眾生命安全。

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