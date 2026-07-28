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熊本強震波及購物中心！民眾驚見永旺夢樂城屋頂坍塌、外牆炸飛 恐有多人死亡

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熊本強震永旺夢樂城爆炸坍塌 研判可能多人死亡、救援持續

中央社／ 東京28日專電
日本熊本縣鹿島町永旺購物中心28日強震後發生爆炸，空拍照顯示受損情況。路透
日本熊本縣鹿島町永旺購物中心28日強震後發生爆炸，空拍照顯示受損情況。路透

日本熊本縣今天發生規模7.1強震，位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」發生爆炸，造成建築物中央區域及2樓部分坍塌。日媒報導，研判多人罹難，由於仍有民眾受困，救援工作持續進行，確切死傷人數待確認。

日本放送協會（NHK）、熊本放送報導，根據熊本縣相關人士透露，在強震中發生崩塌的永旺夢樂城熊本，目前研判可能已有多人死亡。

消防初步研判，爆炸發生在建築物中央附近，導致2樓部分區域坍塌，傳出有多名民眾受困，救援人員正持續搜救。

NHK於晚間6時20分左右以直升機拍攝的畫面顯示，商場外牆大面積剝落，鋼骨結構裸露，屋頂部分也已坍塌，並可看見疑似遭炸出的破洞，顯示建築物受損情況相當嚴重。

爆炸發生時，不少附近民眾目擊事發經過。一名附近餐廳店員表示，當時正在店內打掃，突然聽到一聲巨大爆炸聲，隨後看見永旺夢樂城方向揚起大量塵土。

事發當時距離商場不遠的一名計程車司機也表示，當時聽見爆炸聲，隨即看見商場外牆碎片被炸飛，甚至波及附近道路上的車輛。

另一家距離商場北側約200公尺的計程車公司員工指出，地震發生約30至40分鐘後，傳來巨大爆炸聲，他外出查看，發現商場冒出灰色濃煙。

商場內部分店家員工則幸運逃過一劫。位於2樓的眼鏡店人員表示，事發時店內共有6名員工，但爆炸發生前已全數完成疏散，所幸無人受傷。1樓服飾店也表示，所有員工均已聯繫上，確認全員平安。

根據永旺夢樂城熊本官網資料，該商場於2005年10月開幕，占地約22萬4000平方公尺，總樓地板面積約12萬平方公尺，館內有超市、餐飲、服飾、電影院及溫泉等設施，停車場可容納約5000輛汽車，是熊本縣規模最大的商業設施之一。

日本熊本縣今天發生規模7.1強震，位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」發生爆炸，造成建築物中央區域及2樓部分坍塌。圖／翻攝自GOOGLE地圖
日本熊本縣今天發生規模7.1強震，位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」發生爆炸，造成建築物中央區域及2樓部分坍塌。圖／翻攝自GOOGLE地圖

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