熊本7.1強震 工廠停工、交通大受衝擊

日本熊本縣今天下午發生規模7.1強震，不僅造成房屋倒塌、火災，也衝擊九州交通與產業。熊本機場跑道關閉，多班航班取消或改降，豐田、普利司通、日本製紙等多家企業緊急停工，物流配送、通訊及零售營運也受到影響。

日本經濟新聞報導，防衛大臣小泉進次郎晚間在防衛省受訪表示，已指示自衛隊將人命救助列為最優先任務，並要求迅速掌握包括海嘯在內的災情，同時向民眾提供準確、即時的資訊。

航空自衛隊已派遣隸屬福岡縣築城基地的3架F-2戰鬥機，以及部署於宮崎縣新田原基地等地的直升機執行災情勘查與情報蒐集任務。此外，防衛省也已向熊本縣以及福岡、長崎、佐賀3縣的縣廳派遣聯絡官，協助災害應變與資訊聯繫工作。

總務省消防廳截至下午6時30分的統計顯示，熊本縣、長崎縣及福岡縣共7個市町發布避難指示，疏散對象約21萬7000人。

根據日本氣象廳，地震發生於下午4時27分，震央位於熊本縣熊本地方，震源深度約10公里，地震規模推估為規模7.1，最大震度7，是日本自2024年能登半島地震以來，再度觀測到震度7地震。

熊本城因地震造成多處石垣崩塌，熊本城曾在2016年熊本地震中嚴重受損，目前仍持續進行長期修復工程，預計至2052年度才能完成整體修復。

交通方面，JR九州一度全面停駛新幹線及在來線，九州新幹線傳出有多名乘客受傷。截至下午6時，西九州新幹線已恢復部分路段營運，在來線也陸續復駛；西日本鐵道部分路線、熊本電氣鐵道，以及南阿蘇鐵道則持續停駛。

受熊本機場跑道關閉影響，日本航空取消6個往返熊本航班，全日空除有2架班機改降外，也取消今天8個航班及明天2個航班。JR貨物則有一列停靠八代站的貨運列車出軌翻覆，所幸未造成人員傷亡。

企業災情方面，豐田汽車九州停止福岡工廠生產，普利司通熊本工廠暫停生產，待確認安全後恢復運作。日本製紙的八代工廠煙囪因為地震折斷倒塌，工廠已經全面停工，目前正在確認員工安全，之後展開設備檢查。

物流方面，日本郵便、大和運輸及佐川急便均宣布停止熊本縣部分或全境的收寄與配送服務。

通訊方面，NTT DOCOMO、KDDI、樂天行動及NTT西日本表示，熊本部分地區行動及固定網路受到影響，正在確認受損情形。

零售與餐飲業同樣受到波及。7-11在熊本約30家門市停電，部分門市暫停營業；熊本縣的SUKIYA、濱壽司有21家門市臨時停業。部分門市電力、瓦斯中斷，並出現冰箱倒塌、餐具破損等災情。