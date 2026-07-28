熊本規模7.1地震不排除再次發生 專家：未來一周應謹慎
日本熊本縣28日發生規模7.1強震，京都大學防災研究所西村拓哉教授接受日本放送協會（NHK）訪問時說，在2016年發生的熊本地震，二川斷層帶與日奈久斷層帶發生了位移，而此次地震很可能是當時震後仍保持完整的日耐久斷層帶發生部分位移引起。
他說，「由於此次發生位移的日耐久斷層帶是一條很長的斷層，斷層南側可能還有一段靜止的斷層，而周邊地區也還有其他活動斷層，不排除再次發生與這次級數相當的地震，未來一周請保持警惕」。
イオンモールの状況が元従業員（嘉島町在住）から送られてきた。— 鈴木田じゅんちょう (@aikyousinbun) July 28, 2026
ガス爆発してる？
ここは素人にはどうすることもできないので、弊社従業員たちと八代方面へ向かいます。 pic.twitter.com/qJtDdDRFhD
熊本のコストコヤバい pic.twitter.com/APZVFVFhij— なーさん (@twang69) July 28, 2026
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