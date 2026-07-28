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熊本7.1地震…研華、台達電等台廠影響？ 經濟部晚間說明

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熊本地震設立緊急災害應變本部 日相高市早苗：調動一切資源與地方合作

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
日本首相高市早苗28日在東京說明熊本強震災情。法新社
日本首相高市早苗28日在東京說明熊本強震災情。法新社

日本熊本縣28日發生規模7.1地震，日本首相高市早苗晚間在首相官邸主持「緊急災害應變本部」會議，防災擔當大臣赤間二郎、防衛大臣小泉進次郎、厚生勞動大臣上野賢一郎均出席此次會議。

高市說，「目前確認災情嚴重，包括人員傷亡、建築物倒塌及道路損毀，我向所有受災民眾致上最深切關懷」。

她說，「熊本縣知事已向自衛隊請求救災，而自衛隊派出約3600人兵力，陸續在災區展開救援。值此危急時刻，政府須本著生命至上的原則，調動一切資源並與地方合作，採取措施盡可能地減少損失，保障民眾安全」。

她也指示相關部會，「我希望你們與地方政府密切合作，儘快掌握災情全貌並日夜不停地進行救災。我還希望你們將食品、飲用水、防止中暑的攜帶式降溫裝備及發電機等必需物資送到災民手中，確保疏散環境暢通」。

日本放送協會（NHK）說，這是自2024年能登半島地震以來，日本政府首次設立「緊急災害應變本部」。

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