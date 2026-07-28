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日本熊本7.1強震 上海、浙江等居民震感明顯「一陣眩暈、燈晃得厲害」

香港01／ 撰文：盧詩文
日本九州熊本縣附近7月28日下午發生7.1強烈地震。 新華社
日本九州熊本縣附近7月28日下午發生7.1強烈地震。 新華社

日本九州熊本縣附近7月28日下午發生7.1強烈地震，震源深度約10公里，最大震感達到日本震度等級最高的7。與此同時，遠在數百公里外的中國江蘇、浙江上海等地均有民眾報告感受到明顯震感。

江浙滬多地有震感 網民：燈晃得厲害

據《中國新聞網》指，儘管震中位於日本九州，但遠在數百公里外的中國東部沿海地區亦有民眾感受到震動。地震發生後，多名江蘇、浙江、上海的網友在社交平台發文表示感受到明顯震感。

有網友描述「家裡燈晃得厲害」，亦有在辦公室工作的網友稱「坐在辦公室感覺暈暈的」。截至目前，中國地震局及自然資源部海嘯預警中心尚未就此次地震對中國沿岸的影響發佈進一步通報。

熊本縣測得最高震度7 當局發海嘯警報

據日本氣象廳消息，地震發生於當地時間7月28日下午4時27分（北京時間下午3時27分）許。根據測定，震中位於北緯32.6度、東經130.7度，震源深度約10公里。此次地震的最大震感為震度7，觀測到最大震度7的地點包括熊本縣宇城市和冰川町。

日本氣象廳對有明海及八代海沿岸地區發佈海嘯預警，受威脅地區涵蓋福岡、佐賀、長崎、熊本等縣。氣象廳預計最大海嘯高度為1米。

據日本廣播協會（NHK）報導，地震發生約4分鐘後，當局在宇城市再測得一次4.5極淺層地震。目前暫未收到傷亡報告。社交媒體上流出的影片顯示，熊本城有圍牆石塊在地震中倒塌。

延伸閱讀：

熊本縣7.1地震 30萬人獲避難通知 3600士兵被派救災

20分鐘內發生2次地震 青海興海縣發生5.7、5.8地震

文章授權轉載自《香港01》

熊本 強震 熊本地震 日本 浙江 上海

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