熊本規模7.1強震 高虹安發聲：願傷者康復、災後復原順利

日本熊本縣今天下午發生規模7.1強震，新竹市長高虹安第一時間表達關切，代表新竹市全體市民向熊本縣、熊本市及友好城市八代市致上慰問，強調新竹與熊本長期交流、情誼深厚，「面對災害，新竹市與大家心心相連」，祈願傷者早日康復、災後復原順利。

高虹安表示，謹代表新竹市全體市民，向熊本縣、熊本市及八代市的親朋好友表達最深切的關懷與慰問。新竹市與八代市締結友好城市以來，以及近期與熊本縣、熊本市的互動交流中，始終珍視這份深厚友誼。

高虹安說，面對災害，新竹市與大家心心相連，願傷者早日康復、災後復原順利，也祈願所有人平安度過難關。

新竹市近年持續深化與日本九州地方交流，市府訪問團日前才前往熊本縣、熊本市及大分縣日出町等地拜會與考察，其中一項重點就是了解熊本過去遭遇強震後的城市重建及文化資產修復經驗。

訪問團當時特別前往日本重要文化資產熊本城，實地了解熊本城在2016年熊本地震受創後，如何結合傳統工法與現代科技進行長期修復。熊本城也將修復現場轉化為民眾可參與、學習的公共空間，在文化保存、觀光與教育間取得平衡，展現城市面對重大災害的韌性。

訪問團另參訪熊本市水前寺公園，觀摩當地兼顧歷史景觀保存及高使用強度的分區維護模式。市府認為，水前寺公園與新竹公園同樣肩負市民休憩、城市門面及觀光節點等多重角色，相關經驗可作為新竹未來公園管理及城市空間優化的參考。