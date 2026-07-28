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日本熊本規模7.1強震 中央氣象署：關注餘震及海嘯影響

中央社／ 台北28日電
日本熊本今天下午發生規模7.1強震，民眾看著電視關注著災情。 路透
日本熊本今天下午發生規模7.1強震，民眾看著電視關注著災情。 路透

日本熊本今天下午發生規模7.1強震。氣象署表示，後續需持續關注是否會有餘震、或是更強的主震發生；另外若強震發生在海上，氣象署會觀測台灣沿海是否會有海嘯發生。

日本熊本縣今天當地時間下午4時27分左右發生規模7.1強震，最大震度7，日本氣象廳已在下午4時29分於熊本縣等地發布海嘯注意警報，呼籲民眾遠離海岸。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，本次地震主要是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊互相碰撞擠壓造成，目前判斷不會有應力調整到台灣；後續要觀察的是規模7.1地震會是主震或是前震、後續地震會發生在陸地或是海上。

吳健富解釋，以2011年311地震為例，在3月9日先發生規模7.3的顯著前震，過了2天才發生規模9的主震；若本起規模7.1地震是主震，後續仍不排除會有較大規模的餘震，因此仍要加強戒備。

對台灣而言，吳健富指出，主要是需要關注是否會有海嘯發生。若後續地震沿斷層往海上移動，或真的後續有更大的主震出現，就不排除有海嘯波影響台灣。

吳健富說，海嘯波不會受距離傳遞抵消能量，海嘯高度主要與地形有關。當海底深度由深到淺，海嘯波前段雖然已經減速，但被後段追上就會有堆高的效果，因此海水浴場、港口產生海嘯的風險就比較高。

吳健富提到，根據太平洋海嘯警報中心通報，已經暫時解除太平洋地區的海嘯威脅。氣象署會持續關注。

根據氣象署地震測報中心海嘯資訊種類及預估波高分級表，可分為海嘯消息、海嘯警訊及海嘯警報。若海嘯事件可能引起民眾關切即發布海嘯消息；評估台灣沿海海嘯波高達1級以上（約30公分至1公尺），預估3小時至6小時內抵達，即發布海嘯警訊。

發布海嘯警報條件包含當有感地震報告內容為台灣近海發生地震規模7.0以上，震源深度淺於35公里的地震；或評估台灣沿海海嘯波高分級達1級以上，且預估3小時內抵達。

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