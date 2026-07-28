熊本強震已有318件緊急通報 熊本縣內至少7起火災

日本熊本縣今天發生強震，警察廳統計截至晚間6時多為止，已接獲共318件110緊急通報，其中熊本縣內至少有7起火災，當地交通網絡也遭到癱瘓。

日本警察廳指出，熊本縣接獲280件110緊急通報，福岡縣18件，佐賀縣7件，鹿兒島縣6件，宮崎縣5件，長崎縣2件。

警察廳已將原先成立的災害警備本部，升格為由警察廳長官親自指揮的「非常災害警備本部」，全面投入掌控與確認災情。

同時，警察廳已下令九州及中國地方等10個縣警本部的「廣域緊急援助隊」出動，並持續透過直升機進行空中搜查與巡視。

熊本縣消防單位則表示，宇城市共有2起火災、2起救援案；熊本市有3起火災、4起救援案；八代市發生2起火災、3起救援案；嘉島町則無火災，但有5起救援案。

此外，受地震影響，除了九州新幹線外，在來線的三角線、吉都線以及肥薩線全線均已暫停營運，對交通網絡造成重大影響。

日本氣象廳下午曾針對有明海與八代海沿岸發海嘯注意報，已於下午6時10分解除。

觀測到震度7的熊本縣冰川町表示，截至晚間7時半為止，町公所已接獲約20起房屋倒塌等災情通報，詳細狀況目前仍在調查確認中。

目前冰川町已開放町內所有的國中小學，全面展開收容避難民眾的工作。

在觀測到震度6的熊本縣八代市內，一家飯店的員工表示：「當時出現了讓人站不穩的橫向搖晃，持續了大約5到10秒。餐具櫃倒下、玻璃碎裂，牆上的裝飾品也掉落，散落一地。附近道路上還能看到疑似土壤液化導致的渾濁泥水湧出。」

這家飯店位於距離JR八代站西南方約1.5公里處，夾在兩條河流之間的沙洲上。據了解，周邊地區平時使用井水，但目前水質已經變為渾濁。

熊本縣與熊本市稍早已申請適用「災害救助法」，並獲正式批准。本次適用對象共計涵蓋10個市、10個町與1個村，共21個市町村。