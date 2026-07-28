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熊本強震 外交部：尚未接獲我國人受災資訊
針對熊本強震，外交部表示，關切日本發生強震後的災損狀況，已於第一時間致電日本台灣交流協會台北事務所，表達慰問及隨時準備提供協助之意。此外，在地震發生後已同步指示我國駐福岡辦事處，瞭解災情及國人受影響的情形。
目前我國駐福岡辦事處已聯繫我國在當地僑民及留學生，並提醒注意安全。截至目前，尚未接獲我國旅日國人、當地僑民及留學生等相關受災資訊。如果國人在當地遭遇緊急情況，請立即撥打駐福岡辦事處急難救助手機號碼（+81-90-1922-9740）。
日本熊本地區在台北時間7月28日下午3時27分發生芮氏規模7.1地震，並發布海嘯警報。日本官房長官木原稔已召開臨時記者會表示，目前人員及財物損害情形尚在確認中，周邊核電設施則迄未接獲異常通報。
イオンモールの状況が元従業員（嘉島町在住）から送られてきた。— 鈴木田じゅんちょう (@aikyousinbun) July 28, 2026
ガス爆発してる？
ここは素人にはどうすることもできないので、弊社従業員たちと八代方面へ向かいます。 pic.twitter.com/qJtDdDRFhD
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