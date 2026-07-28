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熊本7.1地震…研華、台達電等台廠影響？ 經濟部晚間說明

強震後熊本縣永旺購物中心爆炸 屋頂坍塌約200人躲停車場內

強震來襲6萬人收避難指示…熊本市長「人在台灣」！緊急搭機返日

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強震後熊本縣永旺購物中心爆炸 屋頂坍塌約200人躲停車場內

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
日本熊本縣鹿島町永旺購物中心28日強震後發生爆炸，空拍照顯示受損情況。路透
日本熊本縣鹿島町永旺購物中心28日強震後發生爆炸，空拍照顯示受損情況。路透

日本熊本縣當地時間28日下午4時27分發生規模7.1強震。據日本放送協會報導（NHK），熊本縣鹿島町永旺購物中心熊本店傍晚6時左右發生爆炸並竄出白煙。

消防局災害應對總部指出，據上敷市消防局通報，該棟建築二樓已坍塌，還有多人受困，目前正確認災情。另傳出有人員受傷，傷者已送往醫院。

員警與消防官員說，約在28日傍晚6時左右接獲多起通報，稱熊本縣鹿島町永旺購物中心發生「爆炸並冒出白煙」，約有200人躲在停車場內。警方與消防員正調查情況，確認是否有人受困。

NHK直升機6時20分拍攝畫面則顯示，建築物外牆已經剝落並露出鋼筋結構，另外有類似屋頂的物品坍塌，屋頂也可看到破洞。

該購物中心附近一間餐廳的員工說，「我當時在清潔廁所，突然聽到一聲巨響，隨後就一大團煙塵自購物中心升起」。

鄰近的一間計程車公司的司機也說，「當時傳出一聲巨響，就像地震一樣，購物中心的一堵牆就震飛並砸中在附近道路上行駛的汽車」。

據購物中心官網，其占地22.4萬平方公尺，總建築面積12萬平方公尺，裡面有超市、餐廳、服飾店、電影院及溫泉設施，停車場則可容納5000輛汽車。

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