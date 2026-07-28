強震後熊本市長從台灣急返...6萬人收避難指示 呼籲民眾警覺

日本熊本縣當地時間28日16時27分（台灣時間同日15時27分）發生規模7.1強震。截至17時30分已有61151人收到避難指示，收到消息的熊本市長大西一史也在社群媒體「X」表示，正搭乘班機由台北飛回熊本，目前具體災情仍不明確，但餘震恐仍會持續發生，呼籲民眾警覺並保護自身安全。

原本要在台灣出席半導體經濟論壇的大西一史，已和縣府災害對策本部聯絡；不過，由於熊本機場跑道關閉，仍無法降落，但會想辦法趕回。

他還說，熊本縣在2016年也發生震度7的強震，「我們經歷過熊本地震」，此時齊心協力非常重要。