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熊本7.1地震…研華、台達電等台廠影響？ 經濟部晚間說明

強震後熊本縣永旺購物中心爆炸 屋頂坍塌約200人躲停車場內

強震來襲6萬人收避難指示…熊本市長「人在台灣」！緊急搭機返日

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強震後熊本市長從台灣急返...6萬人收避難指示 呼籲民眾警覺

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
日本西部城市大阪的電視螢幕上，撥放著地震新聞。日本氣象廳28日說，地震規模初估7.1，震央位於日本南部的熊本縣。路透
日本西部城市大阪的電視螢幕上，撥放著地震新聞。日本氣象廳28日說，地震規模初估7.1，震央位於日本南部的熊本縣。路透

日本熊本縣當地時間28日16時27分（台灣時間同日15時27分）發生規模7.1強震。截至17時30分已有61151人收到避難指示，收到消息的熊本市長大西一史也在社群媒體「X」表示，正搭乘班機由台北飛回熊本，目前具體災情仍不明確，但餘震恐仍會持續發生，呼籲民眾警覺並保護自身安全。

原本要在台灣出席半導體經濟論壇的大西一史，已和縣府災害對策本部聯絡；不過，由於熊本機場跑道關閉，仍無法降落，但會想辦法趕回。

他還說，熊本縣在2016年也發生震度7的強震，「我們經歷過熊本地震」，此時齊心協力非常重要。

熊本 強震 熊本地震 日本

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