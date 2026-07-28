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強震後熊本市長從台灣急返...6萬人收避難指示 呼籲民眾警覺
日本熊本縣當地時間28日16時27分（台灣時間同日15時27分）發生規模7.1強震。截至17時30分已有61151人收到避難指示，收到消息的熊本市長大西一史也在社群媒體「X」表示，正搭乘班機由台北飛回熊本，目前具體災情仍不明確，但餘震恐仍會持續發生，呼籲民眾警覺並保護自身安全。
原本要在台灣出席半導體經濟論壇的大西一史，已和縣府災害對策本部聯絡；不過，由於熊本機場跑道關閉，仍無法降落，但會想辦法趕回。
他還說，熊本縣在2016年也發生震度7的強震，「我們經歷過熊本地震」，此時齊心協力非常重要。
現在台北から熊本に帰る機内です。熊本で震度7の地震との情報を飛行機のWi-Fiがやっと繋がり確認しました。詳しい情報は分かりませんが、どうか皆さん揺れは続くと思いますので警戒して身を守る行動をとって下さい。災害対策本部と連絡が取れました。皆さん落ち着いて助け合って行動して下さい。— 熊本市長 大西一史 (@K_Onishi) July 28, 2026
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