熊本震後永旺商場傳爆炸聲 傳外牆被炸飛砸中過路車輛

日本熊本縣今天發生強震，傍晚時位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」傳出爆炸聲並冒出白煙，附近目擊民眾表示建築物外牆還被炸飛，砸中在附近道路行駛的車輛。

日本放送協會（NHK）報導，當地警方與消防單位表示，今天晚間6時左右接獲多起通報。警方指出，目前接獲情報顯示約有200人已疏散至停車場，是否有受傷人員目前尚不清楚。警方與消防單位正在確認是否有受困或逃生不及的民眾。

NHK直升機於下午6時20分左右拍攝到的影像顯示，「永旺（AEON）夢樂城熊本」建築物外牆剝落、鋼筋結構露出；此外，亦可觀察到類似屋頂的構造塌陷，以及頂樓部分出現類似孔洞的破損。

根據日本氣象廳資訊，嘉島町估計搖晃程度達震度5弱以上，但確切震度目前尚無法確認。

「永旺夢樂城熊本」公司表示，「目前正在確認原因及詳細受災狀況」。

當下在該商場附近的計程車司機表示：「聽到『砰』的一聲像是地鳴的巨響，接著商場的牆壁就飛了過來，還砸中在附近道路上行駛的車輛。」

距離購物中心約200公尺處的計程車公司員工透露：「地震發生後約30到40分鐘，突然傳出『咚』的一聲爆炸巨響。跑出去看時，看到永旺的建築物冒出灰色濃煙。疑似爆炸飛出來的白色灰燼隨後落下，積在我們的計程車上。」

根據「永旺夢樂城熊本」官網資料，該設施占地面積為22.4萬平方公尺，總樓地板面積12萬平方公尺。內有超級市場、餐飲店、服飾店、電影院及溫泉設施，為大型複合式商業設施。於2005年10月開幕，附設停車場可容納約5000輛車。