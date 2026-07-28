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熊本7.1地震…研華、台達電等台廠影響？ 經濟部晚間說明

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強震來襲6萬人收避難指示…熊本市長「人在台灣」！緊急搭機返日

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觀眾全驚呆！熊本地震購物台攝影棚狂搖 主持人淡定戴安全帽「繼續賣貨」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本熊本縣今（28）日下午4時27分發生規模7.1強震，最大震度7，日本政府立即啟動緊急應變機制，首相高市早苗也指示相關部會全力投入救災。路透社
日本熊本縣今（28）日下午4時27分發生規模7.1強震，最大震度7，日本政府立即啟動緊急應變機制，首相高市早苗也指示相關部會全力投入救災。路透社

日本熊本縣今（28）日下午4時27分發生規模7.1強震，最大震度7，日本政府立即啟動緊急應變機制，首相高市早苗也指示相關部會全力投入救災。截至傍晚，已有超過6萬人接獲避難指示，多處傳出建物受損及人員受傷。

地震發生當下，日本大型電視購物業者「Japanet Takata（ジャパネットたかた）」正在進行直播節目。從畫面可見，攝影棚出現搖晃，主持人隨即表示，「現在攝影棚稍微有點搖晃，看來剛剛發生地震了」。他接著強調，目前攝影棚內已確認安全，將在確保安全的前提下繼續直播，並提醒觀眾務必留意最新地震資訊。

隨後，主持人在戴上安全帽後繼續介紹商品，並向觀眾表示，目前最新資訊顯示熊本縣周邊觀測到震度7地震，呼籲大家隨時確認最新災情，如果親友住在災區也要多加關心，「節目會繼續播出，但也請大家先確保自身安全，再收看直播」，相關畫面在社群平台廣泛流傳，引發日本網友熱議。

畫面曝光後，不少日本網友留言表示，「抱著生命推銷，就算發生地震，也要戴上安全帽繼續介紹產品」、「這主持人也太強了吧」、「這是我第一次看到Japanet的人戴著安全帽出現在電視上」、「還是有點危險吧？」、「讓人驚訝的反應能力」。

熊本這起強震震央位於內陸，造成熊本縣八代市等地災情嚴重，JR九州熊本縣內新幹線及在來線全線暫停營運，熊本城也被目擊有外牆崩塌。

熊本地震 日本 地震

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